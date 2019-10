Un contingente policial desaloja predio tomado

Un contingente policial está desalojando a cerca de 200 familias que son acusadas de ocupar ilegalmente cerca de 34 hectáreas de la lechería Talla Grande ubicada en el kilómetro 5 en la ruta a Cotoca.



Cerca de 800 efectivos policiales dirigidos por el comandante departamental de la Policía, coronel Sabino Guzmán, ingresaron a los predios, actualmente conocidos como los barrios Italia y La Purísima, donde las familias primero clamaron para no ser desalojadas, pero luego de la presión policial no tuvieron más opción que salir.



Más temprano, Guzmán manifestó que existe una orden judicial para que la Policía haga desocupar los terrenos que hoy son barrios establecidos con calles y campos deportivos.



“Tenemos cerca de 800 policías para avanzar y esperamos no utilizar la fuerza, y no echar gas. Vamos a consensuar con la gente para que ellos entiendan que hay una orden judicial para el desalojo”, explicó el comandante departamental de la Policía.



La familia Gómez Clementelli, propietaria legal de los predios, sigue un proceso legal contra varias personas que actualmente viven en los terrenos. Los ocupantes ingresaron por la fuerza a las tierras en agosto de 2010, cuando secuestraron a los trabajadores de la hacienda y provocaron destrozos en la infraestructura.

La Policía hizo cumplir una orden judicial que determinó el desalojo. La Policía se mantiene en la zona hasta que todos los vecinos abandonen el lugar De forma voluntaria salieron algunos vecinos la zona donde se estableció el barrio Italia y Purísima Algunas mujeres suplicaron para que no las saquen del lugar y pedían negociar con el dueño La Policía no tuvo que emplear el carro Neptuno para el desalojo Las familias no tuvieron otra opción que abandonar el lugar

Alberto Gómez, heredero del propietario, dijo que se ingresará a la propiedad, conocida actualmente como barrio Italia y La Purísima, para dar cumplimiento a la sentencia judicial 0525/2013-L para desapoderar 34 hectáreas.



Los acusados por la toma ilegal de los predios son Sonia Suárez, Katherine Montaño Terrazas, Jestin Cabello Virreira, Gustavo Apaza, Melfi Cuéllar, Juan Carlos Saavedra, Jaqueline Rojas Zambrana, Jackeline Mendia Ortiz, Víctor Hugo Barba Salces, Ricardo Moreno Chapana, Humberto Cruz Subirana, Doly Cruz Subirana, Carmen Suárez Chuve y Dora Lorenza Rivero Arias de Paz, según la sentencia constitucional.



El contingente policial se preparó para intervenir en las primeras horas de este miércoles en el distrito policial de la Pampa de la Isla.,