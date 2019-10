El Conare rechaza petición de refugio político de Belaúnde

La Comisión Nacional del Refugiado (Conare) en Bolivia rechazó el viernes la solicitud de refugio, presentada por Martín Belaúnde Lossio, el 15 de diciembre para convertirse en refugiado político. La resolución fue asumida en primera instancia, pero el empresario prófugo del Perú tiene 15 días para apelar el rechazo.



La información la dio a conocer ayer el ministro boliviano de Gobierno, Hugo Moldiz. “Es un tema que compete a las cancillerías. Pero en Perú se emitió una orden de detención con fines de extradición. A Belaúnde se le ha rechazado su solicitud de refugio y tiene 15 días para la impugnación”, manifestó la autoridad, ante la pregunta de EL DEBER, ayer en La Paz.



Sin embargo, oficialmente el Conare no se ha referido todavía al tema del rechazo al pedido de refugio político que solicitó el empresario peruano.

El sábado, el canciller David Choquehuanca rechazó cualquier declaración a la prensa, en Palacio de Gobierno, cuando se encontraba cerca del presidente Evo Morales.



Belaúnde Lossio cumple un arresto domiciliario, establecido por la justicia boliviana, en una vivienda de Bajo Llojeta, en la capital paceña, que le pertenece al astrólogo peruano Yulliano Arista “el Curaca Blanco”.

Mientras tanto, el Ministerio de Gobierno mantendrá una estricta vigilancia al ciudadano peruano para que respete su detención domiciliaria y que sea una garantía para que se cumpla con lo que la ley establece pasados los 15 días para que impugne la decisión.



“Es decir, que si el Conare vuelve a rechazar la impugnación, le corresponderá a Bolivia entregarlo a la justicia peruana. Entre ese día de la impugnación y el día de la emisión de la resolución final, hay bastantes días en los que el señor Belaúnde, que esperemos no suceda, pueda plantearse otro tipo de salida al conflicto que está enfrentando”, declaró Moldiz, que asumió el cargo hace tres días.



En ese sentido, anunció que su despacho ha reforzado la vigilancia del lugar donde Belaúnde está detenido preventivamente. “Tenía dos custodios policiales. Se aumentó el número suficiente como para que reflexione, esté persuadido y no tenga que hacer absolutamente nada”, sostuvo.



Por su lado, Jorge Valda, abogado del empresario peruano, dijo que en la primera instancia la Conare no valoró la pruebas que presentó, por lo que en su apelación solicitará que se considere que su defendido es un perseguido político del régimen de Humala y no es no es un delincuente común.



Por ahora, explicó el jurista, no se está analizando otro país para solicitar refugio para su defendido.



Celebran en Perú

La Procuraduría Anticorrupción de Perú celebró ayer la decisión de Bolivia de rechazar, en primera instancia, el pedido de refugio que hizo en ese país el empresario Martín Belaúnde Lossio, exasesor del presidente peruano, Ollanta Humala.



Ese organismo, a través de un comunicado, añadió que entiende que esa determinación "obedece a un análisis estrictamente jurídico y por lo mismo válido tanto para el derecho interno boliviano como para el derecho internacional y, en especial, para el derecho internacional de los refugiados".



Según la Contraloría de Perú, las empresas vinculadas al ex asesor humalista contrataron con el Estado peruano por aproximadamente 3.000 millones de nuevos soles