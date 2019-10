El comercio cobra fuerza por el festejo a las madres

El Día de la Madre y Navidad son las dos fechas del año que más mueven la economía en la región, según los economistas. De hecho, diversas tiendas de la ciudad ya han iniciado sus campañas de promoción con descuentos y facilidades de pago con miras al festejo de las madres, este 27 de mayo.



"Mayo es un mes de mucho consumo interno, el Día de la Madre se ha convertido en un festejo más familiar. Mueve la economía desde que compramos la torta o las flores hasta que salimos a un restaurante, compramos alimentos o nos vamos con toda la familia al campo", explica el economista Waldo López.



Durante esta época se produce un gasto extraordinario que, generalmente, involucra a toda la familia. Y no solo para festejar a las madres, sino también a las abuelitas, que a la vez son madres. "No hay un lugar sin madre, incluso quienes ya no la tienen se reúnen en familia para compartir los recuerdos alrededor de un almuerzo o una cena, o compran flores para visitar su tumba", dice.



López considera que a diferencia de otras fiestas en las que el consumo de cosas importadas es mayor, el Día de la Madre se caracteriza por mover principalmente el rubro de los alimentos, las artesanías, la manufactura y, por supuesto, los electrodomésticos.



Los restaurantes se llenan con anticipación, incluso en el campo. Si durante esos días uno quiere salir a las provincias con la familia, los alojamientos están llenos, al punto que en algunos casos hay que llevar camping.



Sin embargo, el economista considera que la desaceleración y la incertidumbre que ya se siente en la economía en general harán que el gasto de la gente durante esta fecha especial no sea tan fuerte como en los dos años anteriores.



Si bien los precios de los productos y alimentos tienden a subir un poco, particularmente, entre el 25 y el 27 de mayo, todavía son bastante asequibles al bolsillo. En las redes sociales ya se pueden ver las campañas anunciando ropa, zapatos, carteras, colchones, desayunos, viviendas, autos... una infinidad de productos para las mamás.



López sugiere que a propósito de este festejo se "consuma lo nuestro" y que, si se compran cosas importadas, se regale algo útil para la madre y no tanto para el hogar en general.