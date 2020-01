China se compromete hacer cumplir normas laborales

Con la visita del canciller de la República Popular de China, Wang Yi, no solo se ratificaron créditos para financiar proyectos del Estado, sino que valió la oportunidad para que se comprometa a hacer respetar las leyes laborales del país, de ciudadanos de empresas asiáticas asentadas en Bolivia.



Según el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en la reunión del jueves en La Paz, el canciller reafirmó la decisión del Gobierno chino de apoyar con financiamiento a obras concretas, por un monto que llega a los $us 6.174 millones, por encima de los $us 4.858 millones que anunció ayer el presidente Evo Morales.



Además, la autoridad informó que el Gobierno boliviano logró representar, ante el canciller Yi, los problemas laborales de algunas empresas chinas asentadas en Bolivia, frente a lo cual la autoridad del país asiático se comprometió a hacer cumplir las normas bolivianas.

“El canciller ha manifestado que las empresas chinas van a cumplir y tienen la instrucción de respetar las leyes laborales de Bolivia. Reconoce que es un tema de costumbres, de identidad marcada. Pero desde el momento en que llegan a Bolivia, tienen que adecuarse a la normativa nacional y cumplir lo que las leyes laborales exigen”, declaró el ministro.



Al respecto, el analista económico Alberto Bonadona lamentó que el comportamiento que demuestran los ciudadanos chinos en Bolivia sea el mismo comportamiento de su país, pero que quedó demostrado que en Bolivia no se puede tener una actitud sumisa de los trabajadores.

“El trabajo en Bolivia es diferente que en China. La legislación boliviana es más rígida y no permite muchas libertades como en otros países”, dijo.



Seguimiento a empresas

En los últimos días, el Ministerio de Trabajo ha impuesto sanciones y mantiene a las empresas chinas en constante inspección, según la entidad.



Está, por ejemplo, la constructora Sinohydro Corporation Limited, que ha tenido denuncias por incumplimiento a las normas laborales y por eso se le ha impuesto sanciones. También realizó una inspección técnica y laboral a la empresa Vicstar Ingeniería.



El empresariado privado abogó para que el Gobierno haga cumplir las normas laborales ante las denuncias de atropellos.

De todas maneras, el presidente Evo Morales apoyó la cooperación económica de China e indicó que quienes critican “quieren que el modelo neoliberal vuelva”