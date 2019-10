Modelo perdió la vida por una 'amistad' en la cárcel

La modelo Jianna Birriel, de 24 años, que quería dedicarse a la cuestión ambiental, tuvo un trágico destino en un penal de Guatemala, adonde había ido a visitar al “Rey de las Cárceles”, el capitán retirado Byron Lima. Allí la mataron a balazos.



La joven, que nació en Oberá, fue una de las 14 víctimas, al quedar en medio de una pelea entre presos el 18 de julio.



Birriel había estado en Misiones durante el verano y regresó al país centroamericano para continuar con su carrera de modelo y tratar de incursionar en el área de gestión ambiental, título que había obtenido en un instituto terciario de Posadas.



Alejandra Venialgo, quien participó junto a Joanna de los espectaculares carnavales de la ciudad paraguaya de Encarnación, contó: “No podemos creer lo que sucedió. Primero nos enteramos por los medios de Guatemala y después por las redes sociales”.



A Joanna su belleza la había llevado rápidamente a las pasarelas y a participar de distintos concursos. Además, bailaba a la perfección música árabe, otra de sus pasiones.



En Misiones integró la agencia de modelos de Mónica Hein, quien la recordó como “una persona excelente, muy querida por todos en el ambiente” y remarcó que “con su mamá eran inseparables”.



Las pasarelas llevaron a Joanna y a Mónica a Guatemala hace casi cinco años. En 2012, la primera logró consolidarse como modelo publicitaria de una marca de cervezas y un tiempo después rompió su noviazgo con un joven argentino que bailaba en boliches.



Según el sitio guatemalteco BigBang, un amigo de Joanna sostuvo que poco tiempo después de haber llegado a ese país, la misionera participó junto a otras modelos de un desfile en la prisión donde estaba el poderoso ex capitán Byron Lima, quien cumplía una condena por el homicidio de un obispo.



“Joana entabló una buena relación con Byron, quien se ofreció a ayudarla para que pudiera desarrollarse laboralmente en el país. Ella confió en la persona incorrecta”, indicó el joven.



Una de las versiones indicaba que el ex militar le había ofrecido dirigir una agencia de modelos donde pudieran trabajar otras jóvenes argentinas. Pero ese proyecto quedó trunco cuando la joven regresó a Misiones para culminar sus estudios y obtener el título de técnica en gestión ambiental.



Joanna regresó a Guatemala a principios de este año pero durante su estadía en Oberá siguió en contacto con el detenido a través de WhatsApp. “Ella decía que Byron era una de las únicas personas que le tendió una mano y que la ayudó cuando lo necesitaba y que nunca tuvo otras intenciones con ella y que era muy respetuoso”, aseguró el amigo de la modelo.



El hombre comentó que le había advertido a Joanna “que no fuera a esa cárcel, y el día anterior (a su muerte) se lo volví a advertir”. De acuerdo a las fuentes, ella iba una vez por mes a verlo.



En las últimas horas se especuló con un posible viaje a Guatemala de la madre de Joanna, la docente Elizabeth De France, pero allegados a la familia dijeron que finalmente optaron por permanecer en Oberá mientras se tramita a través de las vías diplomáticas la repatriación del cuerpo.



Ayer las autoridades de Guatemala realizaron una requisa en la cárcel donde el lunes ocurrió la matanza. Lo hicieron buscando armas y evidencias en la cárcel Pavón, unos 17 kilómetros al sureste de la capital guatemalteca.



Para los investigadores, el responsable de lo sucedido fue el narcotraficante Marvin Montiel Marín, alias “El Taquero”, enfrentado con Lima. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas a balazos, aunque también había cuatro decapitados y un quemado.,