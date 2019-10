Fallas provocaron vuelco de un auto de Presidencia

Fallas mecánicas, aparentemente, ocasionaron que un vehículo de la Unidad de Seguridad Presidencial sufra un vuelco de costado en la avenida del Grupo Aéreo destinada para el primer mandatario, Evo Morales, según comunicó el Ministerio de la Presidencia.



"Aparentemente por fallas mecánicas perdió el control del motorizado, el mismo que en primera instancia llegó a impactar con el pretil de la acera ocasionando un vuelco sobre el costado izquierdo", manifiesta el reporte oficial del hecho.



Agrega que el motorizado "tipo Vagoneta, marca Toyota, con placa de control 2033-HKL, conducido por el señor Manuel Alejandro Arellano Alanez, que circulaba por la avenida del Grupo Aéreo Presidencial, con dirección a instalaciones del Aeropuerto de El Alto".



Finalmente explica que producto del hecho no se registró ningún tipo de daño personal, "asimismo, el motorizado en el momento del accidente no constituía parte de ninguna caravana, siendo el mismo un vehículo de apoyo".



"No tenemos conocimiento de eso, no nos han reportado nada. Esa es una zona restringida para nosotros como Tránsito, por eso no tenemos mayor conocimiento de lo que habría ocurrido", dijo escuetamente ayer a EL DEBER el coronel de apellido Valenzuela, jefe de la División de Accidentes de El Alto.