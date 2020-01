YouTube y sus 12 años, aquí los 10 videos más vistos

Nadie podría entender internet hoy en día sin YouTube, estrenos musicales, adelantos de películas, goles, recuerdos familiares, etc., etc. Sin embargo, recién hace 12 años la plataforma fue lanzada cambiando internet para siempre.

YouTube fue creado por tres antiguos empleados de PayPal, Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, dos programadores y un diseñador; quienes en octubre de 2006 lo vendieron a Google Inc. a cambio de 1.650 millones de dólares.

Hoy en día YouTube está vinculada a las cuentas de Google, y basta con tener acceso a Gmail para subir un video.

Estos son los 10 videos más vistos en YouTube en estos 12 años:

1. PSY- Gangman Style (2.763.040.557 visualizaciones)

2. Wiz Khalifa- See You Again (2.434.417.597 visualizaciones)

3. Justin Bieber- Sorry (2.249.709.664 visualizaciones)

4. Bruno Mars y Mark Ronson- Uptown Funk (2.199.160.279 visualizaciones)

5. Taylor Swift - Blank Space (1.957.202.856 visualizaciones)

6. Masha and The Bear. Episodio 16 (1.949.077.848 visualizaciones)

7. Taylor Swift - Shake It Off (1.908.591.174 visualizaciones)

8. Enrique Iglesias - Bailando (1.905.672.772 visualizaciones)

9. Major Lazer & DJ Snake - Lean On (1.882.524.131 visualizaciones)

10. Adele - Hello (1.876.718.880 visualizaciones)