Activan la fumigación aérea y terrestre en zonas de Cabezas

Después de 18 días de haberse reportado el primer brote de infestación y ataque de langostas en Santa Cruz -tuvo lugar en Yateirenda en el municipio de Cabezas- el Gobierno, a través del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), activó el plan de fumigación, por aire y tierra, para contener y evitar la propagación de la plaga a tierras productivas de los municipios de Pailón, del Norte Integrado y de los valles cruceños.



De acuerdo con el director de la Unidad de Desarrollo Productivo y Medioambiente de la Alcaldía de Cabezas, Jorge Arriaga, en la presente jornada se activó la fumigación aérea de las 17.300 hectáreas que comprenden el cerco del primer anillo de la barrera de contención, previsto en el plan de emergencia fitosanitaria. Esta acción se complementará en otros dos anillos hasta completar las 33.768 hectáreas para contener el avance de la plaga a tierras productivas de los municipios de La Guardia y El Torno.

El funcionario municipal aseguró que ayer dos avionetas ejecutaron aplicaciones de fipronil y cipermetrina para frenar la expansión y amenaza de una manga de langostas reportada en Zanja Honda, con dirección a las colonias menonitas.



De la pulverización terrestre de químicos con motobombas manuales, Arriaga señaló que el trabajo empezó el domingo, después de que se dotó fipronil, cipermetrina y aceite vegetal a 1.200 pequeños productores de Florida, Buen Retiro Norte y Sur, Piraicito, La Tejería, Pampa del Coscal, 22 de Agosto y Eduardo Abaroa, de los distritos Florida y Mora, para fumigar 6.000 hectáreas de cultivos y pastos.

Evaluación y capacitación

Tres brigadas compuestas por funcionarios del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) y el Senasag, después de entregar insecticidas, capacitaron a 115 productores de Abaroa, Pampa de Coscal y Buen Retiro Sur sobre el manejo y control de la plaga. De igual forma, hicieron un relevamiento de datos para cuantificar, in situ, hectáreas afectadas, número de agricultores perjudicados y tipos de cultivos infectados.



Sobre la logística y operaciones que se ejecutan en Cabezas, el director nacional del Senasag, Javier Suárez, señaló que el domingo, por la tarde, empezó el plan de fumigación aérea. “El clima condiciona las operaciones por aire”, manifestó.

No ven impacto significativo

El ministro de Economía, Luis Arce, aseguró que la plaga de langostas que afectó a municipios de Santa Cruz no tendrá un impacto significativo en el crecimiento de la economía boliviana.

“Estamos haciendo cálculos. Felizmente la plaga se ha concentrado en un área, no vamos a decir que no es importante, pero el impacto no será significativo”, manifestó el ministro.

Alertan expansión de plaga

La plaga de langostas ronda cabañas lecheras en la demarcación territorial del cantón Paurito. José Ernesto Paz, propietario de la lechería Buenaventura, indicó que el jueves fue alertado por sus trabajadores de la aparición, en pequeña escala, de langostas.

Frente a la amenaza, Paz dijo que el viernes fumigó los sembradíos de sorgo para evitar un ataque masivo y así logró neutralizar la plaga.

Argentina enviará técnicos

Según el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, se alista el arribo de un equipo de técnicos de su país especializados en el tema del control de langostas para coadyuvar en las acciones del plan de contingencia y emergencia fitosanitaria declarado por el Senasag.



“Argentina está trabajando para enviar un grupo de técnicos. Van a venir esta o la próxima semana para colaborar en la lucha contra las langostas porque este es un tema preocupante", dijo Álvarez