Cristina Fernández se despide como presidenta

Este miércoles Cristina Fernández de Kirchner hizo su última aparición como presidenta de la nación a pocas horas de dejar el mando de su país. Lo hizo primero en un acto en la Casa Rosada, en el que participó el presidente Evo Morales, y luego desde el balcón ante sus seguidores.



La aún presidenta dijo adiós luego de 12 años y medio del "kirchnerismo" en el poder, haciendo un recuento de sus dos gestiones y de la de su difunto esposo, Néstor Kirchner.



"La gente va defender cada uno de los derechos adquiridos en esta década", advirtió y destacó los logros sociales y económicos de los tres mandatos.



La presidenta se dirigió indirectamente a su sucesor, Mauricio Macri, haciendo recomendación al nuevo gobierno. "Que piensen en este mundo nuevo y que cuiden a la Argentina. Que cuiden a los argentinos porque no hay lugar seguro en el mundo", manifestó.



Antes de concluir su discurso manifestó que "la tarea sigue (...) siempre estaremos junto al pueblo" y luego se dirigió ante la gente que estaba fuera de la Casa Rosada.



Agradecimiento a Evo Morales



Fernández se dirigió varias veces durante su discurso al mandatario boliviano a quien agradeció su colaboración. "Agradecerte Evo, tu presencia aquí y tu ayuda como nosotros también lo hicimos cuando asumiste el gobierno y tenias graves dificultades por el precio del principal producto de exportación" manifestó y añadió que Bolivia "ha crecido muchísimo en inclusión social y por eso Evo es líder en su país".



Fin del mandato



La presidenta concluirá sus funciones a las cero horas de este jueves y no asistirá al acto de toma de poder de Mauricio Macri previsto para el medio día.



Durante 12 horas, el presidente Provisional del Senado Federico Pinedo se quedará al mando del país y será el encargado de entregar el bastón de mando y la banda presidencial al presidente entrante.



En su discurso ante la multitud apostada en plaza de Mayo, la presidenta dijo "en mi vida pensé que iba a haber un presidente cautelar durante 12 horas".



