La ruda, la planta que te libra de todo mal

La bibliografía indica que desde tiempos milenarios la ruda, nativa de Europa, es usada para tratar varias enfermedades como ser la artritis, epilepsia, dolor de cabeza, ansiedad y espasmos, entre otras. Pero, eso no es todo, esta planta tiene fama de ser esotérica por excelencia, por eso se lo conoce como la hierba de los mil usos.



Aunque muchos no lo crean por siglos se ha mantenido la creencia de que la ruda bloquea el mal, aleja las malas energías y atrae a las personas indicadas, ya se trate de amigos o de parejas, según cita una publicación del diario estadounidense The Huffington Post.



Hasta el famoso dramaturgo inglés William Shakespeare lo cita en Hamlet, donde la llama ‘la planta de la gracia’. En Bolivia también se la cultiva y comercializa ampliamente.,

Esto es lo que se dice de la ruda:

-Se suele afirmar que la ruda más poderosa es aquella que se toma de un jardín ajeno, pero la realidad es que si nosotros mismos la elegimos en un vivero y la plantamos, también brindará sus efectos más positivos. Lo importante es plantarla y cuidarla uno mismo, ya que serán las manos propias las transmisoras de la energía y el magnetismo personal, ingredientes básicos para que la planta crezca irradiando buenas vibras.



-Jamás debe plantarse ruda bajo un estado depresivo o alguna dolencia física (tampoco si una mujer está menstruando), porque los resultados probablemente no sean los esperados.



-El lugar elegido debe recibir mucho sol, puede estar en tierra, o en una maceta. En la tradición esotérica, se recomienda ubicarla al costado izquierdo del jardín o del hogar, si es ruda macho. Si es hembra, en el derecho. (La ruda es hembra cuando sus hojas son pequeñas, y macho, cuando sus hojas son grandes).



-Es aconsejable acariciar suavemente la planta con las manos, mientras se visualiza aquello que se anhela alcanzar. Si con el tiempo la planta comienza a marchitarse, es una clara señal que ha comenzado a obrar para el bienestar, absorbiendo la negatividad que se encuentra en el ambiente. Cuando esto ocurra, simplemente compra otra y repite el ciclo anterior, y contarás en forma permanente, con una buena protección para tu hogar.,

Sin embargo, no todo es bueno con la ruda. Si ‘la planta de los mil usos’ es ingerida en grandes cantidades te puede llevar a la muerte y si una mujer en estado de gestación la consume, corre el riesgo de abortar.