Tairöpiru y la espiritualidad indígena

Hace años que Elías Caurey se viene dedicando a escribir y a reflexionar sobre el mundo guaraní. Junto a Elio Ortiz, el destacado pensador guaraní que falleció en 2014, publicó un hermoso diccionario etimológico y etnográfico del guaraní que es el registro de una lengua y de una cultura que están muy vivas en Bolivia, aunque pocos en la ciudad las conozcan (como suele suceder, Ortiz es más conocido por protagonizar la película Yvy Maraẽy, de Juan Carlos Valdivia, que por su honda contribución al pensamiento guaraní: recomiendo leer Yapisaka, el libro en el que profundiza sobre el concepto guaraní de “ver con los oídos”). Desde la muerte prematura de Ortiz, Elías Caurey ha continuado solo y cada año sorprende con un libro nuevo: acaba de publicar Ñanderu Tüpa Regua Ñande Reko Rupi (Teología Guaraní), un estudio sobre la obra del jesuita español Gabriel Siquier, que pasó más de 40 años entre los guaranís de Charagua.

Gabriel Siquier llegó a Charagua en 1964 y vivió allí hasta su muerte en 2005. Iba con la intención de evangelizar, pero pronto se dio cuenta de que para hacerlo tenía que ‘guaranizarse’. Así que se dedicó a aprender el guaraní y a llevar la vida de un guaraní: andaba en mula y hacía el duro trabajo de la zafra con los hombres. Los guaranís comenzaron a llamarlo Tiaröpiru, que quiere decir “vieja flaca”; ganarse un nombre guaraní señaló su pertenencia a la comunidad.

Si al principio Siquier solamente predicaba, luego fue notando la necesidad de escuchar a los guaranís desde su propia visión del mundo. Entonces concibió los talleres de teología guaraní, un espacio totalmente novedoso y especial en el que hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, caciques y chamanes se reunían a conversar sobre su espiritualidad. Allí nadie enseñaba, sino que todos discutían sobre el significado guaraní del tiempo, del dios tatú o del dios zorro, de los iyas o guardianes de los ríos, el monte y los cerros, de cómo una persona obtiene poderes para convertirse en ipaye (chamán) o mbaekua (brujo), de cómo habla Dios a través de los sueños, de qué es la tierra sin mal, de cómo hay una sabiduría del mundo de abajo (ñee) y otra del mundo de arriba (arakuaa).

Pocos karai (extranjeros, no guaranís) han tenido el acceso que tuvo Tiaröpiru al alma de los guaranís. Él lo sabía, y quizás pensando en honrar los secretos y la confianza depositados en él fue que prefirió no publicar lo que se discutía en los talleres (solo tiene un trabajo publicado con su colega Luis Farré), pero sí tomó numerosos apuntes que luego han servido para reconstruir o imaginar lo que fue esa experiencia y que han sido reproducidos en el libro de Caurey.

Tiaröpiru advirtió que el Dios de los guaranís no es el Dios iracundo del cristianismo: “Para el guaraní Dios no castiga ni maldice, ha sido interesante comprobar los gestos y las palabras de indignación de los viejos al escuchar que Dios castiga”, escribió. También anotó que en el mundo guaraní el centro de los afectos no es el corazón, sino el hígado, y que una bendición guaraní es Tüpa tomäe ndere, que significa “que Dios te mire con su hígado”. Señala que el Tüpa o Dios puede ser un animal, lo cual apunta a una cosmovisión en la que los animales, las plantas e incluso los objetos tienen alma y en la que el hombre no es el centro de la creación.



Sin embargo, en su afán por reconciliar la doctrina cristiana con la espiritualidad guaraní, el sacerdote incurre en algunas afirmaciones cuestionables o incompletas, como la que sostiene que cuando algún ser vivo muere, su vida vuelve a Dios. En su estudio preliminar, Caurey señala que el guaraní muere para vivir tres vidas: en una de ellas regresa al Dios creador, en otra se queda como iya o espíritu tutelar de las cosas, y en una tercera se va al Ivy Maraẽy o Tierra Sin Mal, y desde allí regresa a visitar a los vivos en forma de abuelo y a compartir sus fiestas.



Por otro lado, Tiaröpiru llega a la conclusión de que “la teología guaraní es monoteísta y maniquea”. Aquí también Caurey matiza esta cuestión desde su visión guaraní: “En la mitología guaraní había varios dioses, por ejemplo el tatú (armadillo), el yagua (tigre), el aguara (zorro), y eso se daba cuando en el mundo convivían animales, personas y plantas. Pero desde que se volcó el mundo quedaron como son ahora y pronto volverán a su estado anterior, Dios en forma de hombre u hombres, que fueron catalogados o se hicieron catalogar como Dios”.

Además, el mismo Tiaröpiru señaló con cierta reticencia que la división entre el bien y el mal puede resultar ambigua entre los guaranís: “Hay informantes, no muy seguros, que indican la posibilidad de que la persona humana ipaye (chamán) tuviera siempre algo de mbaekua (brujo)”. Y observa que hay varias narraciones de chamanes que se han convertido en brujos, por lo cual han sido expulsados de la comunidad.

Ñanderu Tüpa Regua Ñande Reko Rupi (Teología Guaraní) es un libro necesario para avanzar en la comprensión de la espiritualidad de una de las culturas centrales de Santa Cruz y de Bolivia.