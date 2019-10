¿Cómo romper una nuez con un celular Galaxy?

El anterior año se hicieron virales los vídeos de gente que se preguntaba si su celular resistiría a pruebas como: ¿qué pasa si meto un Iphone al microondas? o ¿el celular resiste si lo pongo dentro de una licuadora? y sobrevive ¿si introduzco el celular a un sartén con Coca Cola hirviendo?



Estos videos continúan en auge, pues el más reciente experimento muestra a una mujer romper nueces con un celular Samsung Galaxy S6 y para sorpresa de todos... ¡el dispositivo no se quiebra!



El Samsung Galaxy S6 y su variante Galaxy S6 Edge debutan por primera vez en la serie con un chasis de metal. En el caso particular del Galaxy S6 Edge, la pantalla curva hacia ambos lados podría suponer una menor resistencia a impactos y abusos, pero no parece ser el caso.