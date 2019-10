Familiar de Belaunde no cree en la versión de fuga

Tras la desaparición de Martín Belaunde y la detención de sus familiares en La Paz y Santa Cruz, la sobrina del exasesor del presidente Humala, Raquel Ocampo, manifestó que la explicación del Gobierno boliviano sobre una fuga de su familiar no es creíble y considera que fue secuestrado porque sus pertenencias permanecen en su habitación.



“Él pudo haberse ido hace un mes o dos meses si quería, pero jamás pensó en huir. En la parte trasera de la casa nunca hubo custodios”, manifestó en una entrevista en el canal PAT.



El abogado de Belaunde, Jorge Valda, dijo que desconoce el paradero de su defendido y responsabiliza a las autoridades por la desaparición, debido a que estaba custodiado por policías.



“Belaunde no solamente vino a pedir refugio sino protección y el hecho que desaparezca del domicilio donde estaba custodiado por policías nos da pensar muchas cosas, nos deja abiertas muchas hipótesis y para la familia es angustiante”, explicó a medios peruanos.



Ocampo explicó que los policías permanecían siempre al interior de la casa y no salían a vigilar la parte posterior de la casa, que da a un barranco descampado.



La sobrina de Belaunde indicó que las pertenencias de su familiar permanecen al interior de su habitación tales como sus medicinas, ropa y otras pertenencias personales.



El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo pidió al Ministerio Público sancionar a los policías que custodiaban a Belaunde y agilizar la investigación.



“Belaunde habría fugado en la madrugada, a las 3:00, presuntamente. Pero el reporte policial se dio a las 7:30. Lamentamos la negligencia y presunta complicidad del equipo de custodios”, informó el domingo.