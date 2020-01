Gobierno desconoce la transferencia del campo ferial alteño

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, reiteró este miércoles que no conocía sobre la transferencia gratuita de los predios del campo ferial de la ciudad de El Alto, que era de la Gobernación de La Paz, a su cartera de Estado.

"No conozco nada de eso, yo no tengo conocimiento, ese es un tema de la Asamblea (Legislativa Departamental de La Paz) ¿A quién están transfiriendo? A nosotros no nos han transfiriendo nada, ¿qué está haciendo la Asamblea?, nosotros no lo sabemos", aseguró la autoridad.

A primeras horas de este día, la Asamblea Legislativa Departamental, que tiene una mayoría de representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), aprobó un proyecto de Ley de transferencia del campo ferial en medio de la protesta de los legisladores de Soberanía y Libertad (SOL.bo), Unidad Nacional (UN) y otros sectores afines a la Gobernación.

Ante ese hecho, los medios de comunicación insistieron con sus preguntas al ministro Claros, quien remarcó que al menos su autoridad no solicitó que esos predios sean transferidos para su ministerio y que recién se enteró de esa determinación a través de la prensa.

"¿Yo he solicitado?, vuelvo a reiterar, yo no puedo ser irresponsable y decir que no sé si tengo algo ahí, (recién) me he enterado a través de los medios (de comunicación) que supuestamente hay una transferencia al ministerio", sostuvo.

En días pasados Claros también dijo desconocer sobre esa iniciativa que fue impulsada por el asambleísta departamental del MAS, Gustavo Torrico.

El campo ferial que fue transferido tiene una extensión aproximada de dos hectáreas y un valor de Bs 37 millones, según la asambleísta de SOL.bo, Wilma Magne.