Luis Arroyo y Saúl Lozano: “Esto ha sido como la ‘guerra del gas’ en la universidad”

A un grupo de catedráticos de la Universidad Gabriel René Moreno no le gustó que se generalice cuando se habla de mala gestión académica, de presiones a los estudiantes por apoyo político a cambio de notas, de fracasos académicos.



Lo dejaron claro en una solicitada. Creen que en ‘la Gabriel’ hay más luces que sombras, pero también admiten que el cogobierno entre estudiantes y docentes necesita ser revisado. Luis Arroyo (L.A.) y Saúl Lozano (S.L.), catedráticos con más de 20 años de trayectoria, creen que sus colegas serán valientes para propiciar el cambio. “Los docentes advertíamos que los problemas no atendidos y la falta de transparencia, tarde o temprano, nos iban a traer dolores de cabeza”, dijo Arroyo.



_ ¿Cómo describirían la situación de la ‘U’?

S.L. Sentimos que hay una actitud que trata de resaltar lo negativo de la universidad, cuando hay muchas cosas virtuosas y dignas de mostrar. En procesos eleccionarios nos desnudamos todos, porque afloran las pasiones. Los excesos de ahora no son nuevos. Se habla de que hay candidatos que han invertido $us 500.000. No es nuevo. Hace cuatro años se hablaba de cifras de $us 300.000, pero ahora con el boom de las redes sociales nada se puede esconder. El fenómeno que genera el colega Cadima, que no creo que sea sustentable sino un chispazo que sale por ahí, aglutina una serie de inquietudes no atendidas. El tema del cogobierno ha llegado, a lo mejor a un punto de inflexión. Hay que escuchar a los estudiantes que quieren ir en otro sentido. El 90% de los estudiantes no saben qué significa cogobierno, qué es autonomía y cuáles son sus derechos. Tal vez el profesor conozca el reglamento en tanto y en cuanto le ayude a mantener sus derechos, pero sus obligaciones en muchos casos no son más que una referencia. Fruto del cogobierno, el profesor se cree exento de obligaciones. En el caso del estudiante, al desconocer sus derechos, no los practica. Pero insisto, son muchas más las virtudes que los defectos, aunque no se puede negar que existen estructuras que imponen decisiones, que anteponen intereses de índole personal y grupal a los colectivos.



_ ¿Cómo se imponen?

S.L La práctica democrática.

L.A. Es muy similar a lo que existía antes, a la democracia pactada: usted es decano en su facultad, propone dos docentes amigos para el ICU y también fomenta y puede hasta financiar –con plata del bolsillo o ayuda externa- a dos estudiantes amigos. Así tiene cuatro delegados que pueden defender lo que a usted le interesa.



_ Fruto de la democracia calificada, del voto estamentario.

L.A. Aun así no diría que allí está el problema. Si pone como requisito que los estudiantes para ser candidatos tienen que ser sobresalientes en los estudios, así la cosa cambia totalmente. Pero una golondrina no hace verano. Uno propone algo que considera coherente, pero los otros hacen causa común y el tema se ignora. Ahí viene la componenda: “Yo soy del ICU, tengo mi novia, mi señora, quiero un trabajito aunque sea temporal”.



_ “Una golondrina no hace verano”, ¿hay profesores que se oponen al cambio?

L.A. Creo que por eso gana Rosas, porque representaba la comodidad para los profesores. Los estudiantes no tienen esa lógica. Peor los nuevos. Los más desinformados expresaron su inconformidad con lo que encontraron.



_ ¿Es exitosa la universidad en los últimos 10 años?

S.L. No, para nada, pero son procesos y no de un día. Hasta hace diez años, cuando no recibíamos IDH, pasábamos clases en galpones con paredes pintadas de negro como pizarras. Antes nadie quería ser docente de la U, preferían estar en la corporación o en la empresa privada. Era ser medio bellaco hacer cátedra. Ni siquiera las remuneraciones eran dignas. Más de uno trabajaba en algún sector laboral y asumía la docencia como compromiso con su institución. Cuando empiezan a llegar los recursos del IDH, comenzaron a dotarnos de la infraestructura que necesitábamos. Se cometieron probablemente excesos al dejar de lado la calidad académica.



_ ¿Hay docentes que no pasan clases?

L.A. Yo creo que sigue habiendo. Hay catedráticos que de tres clases van a una. Ahí falla el cogobierno, que debería ser una especie de control social. Nosotros coincidimos en la frustración de que no se han priorizado los asuntos estratégicos. Boaventura de Souza dice que las universidad viven una crisis de hegemonía, legitimidad e institucional. Estamos viviendo la tercera y es un hermoso pretexto para cambiar. Nos han pateado el tablero y hay que jugar de otro modo. Nosotros formamos profesionales por cantidad. El día que nosotros dejemos de recibir 10.000 estudiantes y recibamos a 1.000, nos incendian la universidad. Sería excelente para entrar en los rankings internacionales, pero qué hacemos con toda esa gente.



_ ¿Ven ánimos de cambio entre los docentes?

S.L. Las elecciones han destapado demandas y aspiraciones en los estudiantes, pero hay también un grupo significativo de docentes que acepta este como un momento de cambio. El profesor va a jugar un rol protagónico en esta coyuntura. El que no necesita hacerle lance al control de asistencia o que lo estén pinchando para hacer alguna actividad de extensión, hará un papel importante.



_ ¿Están dadas las condiciones para que estos actúen?

L.A. En este momento está cuestionada la estructura de poder. Lo comparo con la situación nacional. Nadie creía que Evo Morales sea el líder de los bolivianos, pero había un cansancio de la gente con el pasanaku del poder. La universidad está en eso. Esto ha sido como la ‘guerra del gas’ para la universidad