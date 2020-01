500 millones de cuentas de Yahoo! fueron violadas

El grupo de internet Yahoo! anunció haber sido víctima a fines de 2014 de un masivo ataque informático cometido por una entidad probablemente vinculada a un Estado, que afectó a 500 millones de cuentas de sus usuarios.



Esta intrusión informática ilegal es una de las más importantes jamás realizadas contra una empresa estadounidense. En 2012, el portal internet reivindicaba más de 1.000 millones de cuentas en sus bases de datos.



Los piratas informáticos robaron datos personales como fechas de nacimiento, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y contraseñas, indicó el jueves en un comunicado el grupo, que aseguró que los datos bancarios de los usuarios no se vieron afectados.



Yahoo! indicó que está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades estadounidenses competentes en la materia para investigar el pirateo.



"La investigación no encontró ningún elemento que muestre que la entidad en cuestión esté presente en la actualidad en el sistema informático de Yahoo!", añadió el grupo, que agregó que había informado a los usuarios implicados.



El portal estadounidense no cita el nombre de la entidad de la que sospecha.