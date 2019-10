DJ Tiesto lanza un disco inspirado en los bares de Nueva York

Tiesto, uno de los mayores artistas de la música dance, lanzó el lunes sin publicidad previa un nuevo álbum de mezclas inspirado en los bares de Nueva York.



El DJ holandés anunció el disco por medio de un video (que puede en la parte superior de esta nota) publicado en las redes sociales, donde aparece observando los icónicos rascacielos de Manhattan desde un helicóptero.



Tiesto dice que Nueva York, conocida entre otras cosas como la capital de la música, se ha vuelto además un importante epicentro mundial en el estallido del dance electrónico.



"La escena en los bares está prosperando y cualquier noche puede haber un DJ de talla mundial. Es difícil no sentirse inspirado por esta gran ciudad", afirma Tiesto en el video.



El álbum es la cuarta entrega de una serie de seis discos de mezclas, titulada "Clublife", que ha venido saliendo anualmente desde 2012.



El primero se concentró en Las Vegas, donde trabajaba Tiesto regularmente como DJ del club nocturno Hakkasan. Las siguientes ediciones se inspiraron en Miami y Estocolmo.



Tiesto se hizo un nombre en la escena trance holandesa antes de convertirse en el principal artista de música electrónica en la década de 2000, cuando se convirtió en el primer DJ que llena tanto los estadios como los artistas pop.



Se dio a conocer mundialmente en 2004 cuando mezcló durante la ceremonia de apertura de las Olimpíadas de Atenas.



Su remix de John Legend "All of Me" le mereció un premio Grammy este año.,