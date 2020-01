Casi medio millón de perros callejeros viven en La Paz y El Alto

Según datos de los Gobiernos Municipales de La Paz y El Alto, casi medio millón de perros callejeros viven en ambas ciudades, una cifra que supera la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que señala que el promedio debe ser de 1 perro por cada 10 habitantes. (Esta cifra, sumando la población de ambas urbes, está en una relación de 3 canes cada 10 personas aproximadamente).



Una investigación de estudiantes de la Universidad Católica San Pablo en La Paz, a través del blog "Calle 2", señala que en El Alto, según cifras oficiales viven al menos 350.000 perros, mientras que en La Paz, el número es de 140.00 canes.



Romer Calle Colque, de la Unidad de Zoonosis El Alto, en declaraciones al citado blog, revela que a pesar de que viven en la calle el 80% de estos animales tiene dueño, y debido a este descuido no se ocupan de temas como la esterilización y los animales siguen reproduciéndose.



Esta sobrepoblación canina, según Colque, provoca tres riesgos: "Uno, el riego en la transmisión de enfermedades, dos la contaminación ambiental, tres los accidentes de mordedura, porque un 80 % de estos perros teniendo dueño están en las calles".



En el caso de La Paz, se están aplicando tareas para que se reduzca la población canina y esta no aumente, según detalla Héctor Mencias Gutiérrez, jefe de la Unidad de Atención Integral de Animales.



"Teníamos una sobrepoblación de 210.000 canes hasta la gestión 2007. Con base en varios trabajos logramos reducir hasta 110.000 (perros) aproximadamente hasta la gestión 2012", explica.



La reducción de canes también viene de la mano del crecimiento urbano y el incremento de construcciones, asegura Mencías.



"En el centro (de la ciudad) ha empezado a disminuir en gran cantidad los canes ya que todo se está volviendo departamentos (edificios). Entonces por la misma comodidad de las familias ya no pueden tener perros. No porque nosotros les exijamos", señala. La autoridad pone el ejemplo de Obrajes, donde la población se redujo de 1.000 a 300 canes callejeros.