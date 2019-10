El Carnaval de Oruro no dejó atrás el Sí ni el No

"El Carnaval es para dejar todo atrás, y olvidarse hasta de la guerra sucia", le dijo el presidente Evo Morales ayer por la tarde al periodista de Bolivia TV, mientras se lo veía bailar ‘en vivo’ una morenada acompañado de su matraca.



En las últimas horas Morales tuvo momentos de tensión por las denuncias de supuesto tráfico de influencias realizadas por el periodista Carlos Valverde, que descubrió que Gabriela Zapata, expareja del mandatario, era ejecutiva de la empresa china CAMC.



Ayer, casi todo fue Carnaval para él. El mandatario decidió quedarse todo el día en la entrada de Oruro. No tomó ni una cerveza. Estuvo en el palco, siempre acompañado por el vicepresidente Álvaro García Linera; por ahí cerca se vio a la senadora Adriana Salvatierra. Estuvo también Eva Liz, la hija de Morales, por unos minutos. También bailó morenada, acompañando a la esposa del vicepresidente, Claudia Fernández.



La esposa de García Linera pasó un momento incómodo al ingresar a la plaza 10 de Febrero, zona ocupada principalmente por jóvenes. Hubo un grupo de personas que comenzó a gritar: "Bolivia dice No". Ella atinó solamente a sonreír. Ocurrió durante el paso de su grupo de morenada, Los Cocinas, alrededor de las 13.30.



La mayor parte de los bailarines pasó de largo por el palco de honor, otros lo saludaron con una venia y una sonrisa. Los músicos fueron los que más se acercaron al presidente para prestarle sus platillos, bombos o para sacarse una foto. Morales los recibía con un golpe de palmas de la mano derecha e inmediatamente otro de puños.



Pese a la alegría, la declaración de Evo Morales a Bolivia TV fue el reflejo de que la campaña no se detiene ni en Carnaval, aunque el mandatario apostó que era un buen momento para olvidar la "guerra sucia". Obviamente, cerca de él, el tema que se hizo viral en las redes sociales y ocupó a noticieros y diarios ni se mencionó; pero, eso no ocurrió en el recorrido.



En la avenida Bolívar, un niño que ni siquiera tenía suficiente edad para votar escribió en el piso, con toda su inocencia, la inscripción ‘No’ con la espuma blanca que le compraron sus padres para jugar. Al verse rodeado de fotógrafos, que no desperdiciaron el momento, solo atinó a sonreír y refugiarse en su mamá.



Más abajo, en la avenida 6 de Agosto, en los baches entre una y otra fraternidad, se armaban no solamente guerras de espuma y algo de agua, sino de cánticos: unos por el Sí y otros por el No. En la plaza, el presidente bailaba con las morenas y en el recorrido, los visitantes del Carnaval de Oruro no pudieron olvidar que este año el Carnaval coincidió con la campaña