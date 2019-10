Autorizan para las 15:30 ingreso de comitiva

De acuerdo a la información oficial, a las 15:30 (hora chilena) recién se les permitirá el ingreso al puerto en Arica a la comitiva boliviana liderada por el canciller David Choquehuanca que viajó para verificar denuncias sobre supuestos abusos que se cometen en este lugar; luego quedan pendientes las visitas a Arica y Antofagasta. Son casi 60 autoridades y periodistas del país que realizan el recorrido.



"Cómo va a ser una provocación, para nosotros cuando un Canciller visita es una alegría. Tenemos problemas y hay que resolverlos. Nosotros comunicamos faltando cinco días a las autoridades chilenas, ellos respondieron que conocen de nuestra visita", dijo Choquehuenca en respuesta a los dichos del ministro chileno Heraldo Muñoz.



El ministro de Relaciones Exteriores denunció "obstaculización" de autoridades chilenas a la visita de la comitiva nacional a puertos de interés para la carga del país. Se les impidió el paso en Arica, la autoridad boliviana se declaró "indignada" y anticipó que la acción "traerá consecuencias".



"Teníamos prevista la visita al puerto de Arica, ahí dentro tenemos oficinas que son de jurisdicción boliviana y cuando estábamos a punto de ingresar, quienes han privatizado ese puerto, no nos dejan entrar. Nos dicen que hay una comunicación, nos quieren permitir", manifestó la autoridad en entrevista con radio Compañera.



La autoridad nacional pidió que "el mundo sea testigo de lo que está pasando", en relación a los "abusos" que sufren los transportistas bolivianos para ingresar su carga. Explicó que ellos, siendo autoridades, tuvieron que esperar ocho horas para ingresar a Chile.





"Nos vamos a quedar hasta que nos dejen entrar. No puede ser que esto suceda, si esto pasa con autoridades bolivianas, qué será lo que pasa con los transportistas bolivianos. Nos vamos a quedar, vamos a ver y esto ya es conocimiento de la comunidad internacional", agregó.



"Hemos visto con nuestros propios ojos, hay algunos hermanos que casi se caen. Hay una construcción que no permite el paso del agua del río Lauca a Bolivia, apenas algunos metros (...) no saben ustedes como nuestros compatriotas tienen que esperar muchas horas en frontera para pasar", advirtió el ministro boliviano sobre los temas de interés de la comitiva boliviana y advirtió "información interesada" que reciben autoridades chilenas.

#ÚLTIMO A las 15.30 se permitirá el ingreso a Arica de autoridades bolivianas. Deberán esperar vía @Diputados_Bol pic.twitter.com/Oi1Mmt1Mdm— EL DEBER (@diarioeldeber) 18 de julio de 2016 n