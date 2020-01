La FAB afirma que inició un proceso contra LaMia

Celier Aparicio Arispe, comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), informó este sábado que ellos realizaron una inspección en 2014 al avión Avro RJ85 de la empresa LaMia que se estrelló en Colombia.El militar señaló que personal de la FAB cuentan con toda la capacidad y especialización para realizar inspecciones a diferentes tipos de aeronaves. Incluso dijo que prestan el servicio a otras líneas aeronáuticas.“La primera aeronave de LaMia, la que se estrelló en Colombia, llegó en 2014, se realizó la inspección requerida con los manualesaprobados y certificados de la fabricante, acá hicimos los trabajos de manera responsable y la DGAC le dio el permiso de operatividad”, señaló Aparicio Arispe.Añadio que desde entonces la aeronave de LaMia no volvió a los talleres de la FAB, no descarta que la nave hubiese sido inspeccionada en otro taller.En cuanto a las naves que permanecen en los espacios de la FAB, el militar aseguró que estos aviones llegaron para ser revisados. Uno de ellos fue inspeccionado, pero LaMia no realizó el pago del servicio.“Ellos (LaMia) tienen unas cuentas que saldar, no recuerdo la cifra, por una aeronave inspeccionada. En septiembre le pedimos a LaMia que retiren sus aviones, pero hicieron caso omiso y como consecuencia le iniciamos un juicio para que nos paguen”, afirmó.Se buscó la respuesta de la empresa LaMia, pero no atendieron al llamado telefónico.El Avro RJ85 de LaMia se estrelló la noche del lunes 28 de noviembre cuando el avión que transportaba al plantel del Chapecoense que iba a jugar la primera final de la Copa Sudamericana ante Atlético Nacional de Colombia, se estrelló cerca de Medellín.