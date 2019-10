Tribunal destituye a una vocal y 'extingue' la causa

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió la destitución de la vocal Zenaida Navarro Ramos, la única que no renunció, y dispuso la "extinción" del proceso contra los otras cuatro autoridades del Tribunal Departamental Electoral (TDE) de Chuquisaca, que dimitieron antes de conocerse el fallo.



Según la decisión, comunicada tras dos jornadas de análisis, durante las elecciones subnacionales, que beneficiaron al MAS en esa región, "no se cumplieron con las medidas necesarias, incurriendo en faltas graves y muy graves durante el cómputo de los votos".



Fueron suspendidos los cinco vocales de esa instancia, pero cuatro renunciaron irrevocablemente a sus cargos. La denuncia fue planteada por la presunta comisión de "faltas graves y muy graves" durante el conteo de votos en las elecciones subnacionales.



En esos comicios el MAS logró el 50,84 por ciento de los votos, mientras que la agrupación de Damián Condori (CST) quedó con el 44,17 por ciento. En ese entonces, los vocales electorales de Chuquisaca anularon 9.070 votos del FRI, decisión inapelable que evitó la segunda vuelta.



Dentro de las consideraciones de la Sala Plena del TSE se señaló que existe responsabilidad por parte de la vocal Navarro sobre la entrega de información referida al proceso de sufragio, además de cometer acciones y omisiones contrarias a la Ley de Régimen Electoral.



María Elizabeth Quispe Flores, Norma Concepción Espinoza Trujillo, Zenaida Navarro Ramos, Aldo Chungara Reyes y Ramiro Tinuco Salazar fueron las autoridades que convalidaron la victoria de Esteban Urquizu (MAS) en esa región del país.



Sin embargo, el artículo 247 de la Ley del Régimen Electoral dice en cualquier estado del proceso disciplinario, si la Sala Plena advierte indicios de responsabilidad civil y/o penal, remitirá actuados a la autoridad competente, aspecto que no consideró la resolución.