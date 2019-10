Mar: Evo dice que Mesa no es el único vocero

El presidente Evo Morales llegó este jueves al mediodía a Santa Cruz para sostener una reunión con parte del equipo jurídico que lleva adelante la demanda marítima boliviana ante el Tribunal Internacional de La Haya, tras lo cual aseguró que algunos medios dan más importancia a la ausencia de Carlos Mesa que al tema marítimo.



Consultado sobre la ausencia del exmandatario en la reunión que se hizo en el Hotel Camino Real, Morales respondió: "lamentablemente para algunos medios de comunicación eso es más importante que esta reunión, yo no comparto. Hubo tantas reuniones y Mesa nunca participó", explicó molesto el mandatario en conferencia.



Morales indicó que hubo muchas reuniones con el equipo jurídico internacional y autoridades nacionales y Mesa nunca participó. "La última reunión fue en Bruselas y por qué esa vez no se preguntaron. Esta es una reunión técnica-jurídica y no solo tenemos un vocero, todos los expresidentes son voceros", enfatizó.



El mandatario dijo que algunos expresidentes son gonistas, tutistas, otros proimperialistas y no se imagina una reunión con tales personajes. "Hace tres o cuatro semanas dije: voy a invitar a todos los expresidentes (a una reunión) una vez que pase el referéndum", dijo