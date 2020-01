Se inicia el juicio de Evo contra Humberto Vacaflor

Hoy se inició el proceso judicial contra el periodista Humberto Vacaflor. El presidente Evo Morales lo denunció por "alusiones difamatorias, calumniosas, e injuriosas" al atribuirle "la autoría intelectual y mediática del asesinato de dos personas, los esposos Andrade", ocurrida en el Chapare, en medio de enfrentamientos entre uniformados y cocaleros el año 2000.



El comunicador, que reside en Tarija, llegó en la víspera a la sede de Gobierno para recabar información sobre su situación judicial, mientras que desde la justicia se sostiene que "existen las pruebas" para continuar con la causa.



Dentro de su defensa, Vacaflor, de acuerdo a un memorial, presentará como testigos a Filemón Escóbar, exsenador y disidente del MAS; Susana Antelo, analista; Gonzalo Rivera, presentador del programa en el que virtió las declaraciones; y a él mismo.



En una entrevista televisiva con el programa "Encontrados", el periodista dijo: "no pues, (no soy amigo de Morales) desde que me enteré de que él ordenó el asesinato de los esposos Andrade, yo jamás le hubiera dado la mano".



Uno de sus testigos, Escóbar, sostuvo que "en reunión de más de 200 personas se resolvió el asesinato de los Andrade (...) De los cocaleros pues, en el trópico, en Villa Tunari, él (Evo Morales) presidió la reunión con la (dirigente) Margarita Terán, los más radicales".



Vacaflor solicitó que el proceso sea resuelto en un Tribunal de Imprenta, pero no asistió a una audiencia de conciliación y ahora deparó en la jurisdicción ordinaria. En un momento señaló que de ser necesario podría retractarse.