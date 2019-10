Falta de rosetas marca el inicio de control del SOAT

La Policía inició los operativos de control del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) que entró en vigencia el 1 de enero. Todos los vehículos que circulan en el territorio a nivel nacional debían haberlo adquirido antes del fin del pasado año.



En el segundo día de controles los transportistas se quejaron por la falta de la roseta adhesiva que va en el parabrisas del vehículo y lamentaron que la empresa aseguradora Alianza solo disponga de un número limitado.



Tanto el primero de enero como hoy, se tomó conocimiento que en La Paz y en Santa Cruz, de largas filas de conductores que esperaban en los puntos de venta adquirir el seguro contra accidentes de tránsito, según informó la agencia de noticias ANF.



"Estuve en Pampahasi, aquí en el cruce de Villas (La Paz) y ahora en el estadio (Hernado Siles), en los tres lugares me dicen que no hay las rosetas. Es lamentable y ese es el problema de haber dado a una sola empresa", dijo un conductor a la Red Uno.



Los choferes del transporte interprovincial que se dirigían, este miércoles, a los Yungas pasaban la tranca con el certificado y la factura del SOAT pero no con el adhesivo correspondiente, debido al agotamiento de las rosetas.



Controles del SOAT



Efectivos de la Policía continuaron, este jueves desde muy temprano, con su trabajo de control del SOAT. Las patrullas se han instalado en las principales trancas de las rutas interdepartamentales del país.



La Dirección Departamental de Tránsito de La Paz afirmó que únicamente registró tres casos de vehículos sin SOAT en sus controles del miércoles.



Solo el 20% de los motorizados tiene SOAT



El director de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, Javier Vera, informó que hasta el martes (31 de diciembre de 2015) el 80% del parque automotor, entre público y privado, no había adquirido el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT).



"Hasta ayer (martes) se ha alcanzado a los 263.261 SOAT"s vendidos a nivel nacional, lo que representa el 20% (en promedio), siendo que se ha cubierto el 23% del servicio público y el 18%, números que podrían disparase mucho más los primeros días de enero", indicó.