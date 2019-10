Nintendo permite el matrimonio gay en su último juego

Los guerreros de espada y lanza en mano de la nueva entrega de la exitosa saga de Nintendo "Fire Emblem" podrán casarse con quien quieran, anunció el fabricante de juegos japonés.



La decisión se produjo después de que el equipo directivo del gigante de los videojuegos fuera obligada a disculparse por excluir relaciones homosexuales en un juego anterior.



"Fire Emblem Fates", que irrumpió en el mercado japonés el jueves, saldrá a la venta en Estados Unidos y Europa el próximo año.



En un comunicado lanzado esta semana la empresa, con sede en Kioto, dijo que el juego, en el que los jugadores avanzan por un mundo de fantasía combatiendo con otros personajes, será inclusivo.



"Podemos confirmar que "Fire Emblem Fates" para Nintendo 3DS (...) incluye la posibilidad de que se realicen matrimonios homosexuales entre los principales personajes creados por el jugador y otro personaje", dijo. "Creemos que nuestras experiencias de juego deberían reflejar la diversidad de las comunidades con las que trabajamos".



El desarrollo llegó después de que Nintendo America tuviera que disculparse el año pasado cuando los usuarios se quejaron de que un videojuego de simulación de la vida real, "Tomodachi Life", no se permitieran los enlaces entre personajes del mismo sexo.



Pese a que cada vez se escuchan más voces en Japón pidiendo la legalización del matrimonio homosexual, no existe ninguna protección legal y el tema no se debate abiertamente en la sociedad.