35 policías retenidos y 91 mineros arrestados tras violenta jornada

La localidad de Mantecani, ubicada sobre la carretera La Paz-Oruro, sigue siendo el foco del conflicto en el primer día de bloqueo de los mineros cooperativistas que exigen atención al gobierno.



Hasta las 22:30 se confirmó que son 35 los policías retenidos y 91 los mineros que fueron arrestados tras los choques con los efectivos desde la mañana de este miércoles.



Los mineros bloquean desde tempranas horas de hoy ese sector y otros en todo el país, donde supuestamente, hay más de 60 trabajadores aprehendidos por la Policía Boliviana.



Choque no ha podido acercarse a los rehenes ya que los mineros enardecidos, se encuentran molestos por la arremetida policial y no dejan pasar ni a sus propios dirigentes nacionales.



El Ministerio de Gobierno confirmó que hay efectivos que fueron tomados como rehenes y condenó los actos de violencia cometidos por los manifestantes.



Se adelantó que hay al menos dos heridos graves, luego de la refriega en Mantecani.



Operativos



En un comunicado, el Ministerio de Gobierno explicó que en el departamento de La Paz los efectivos policiales desbloquearon el paso en la población de Humatoma y lograron un objetivo similar en Patacamaya, donde aproximadamente 200 personas pretendían impedir el tránsito vehicular.



En Cochabamba, la Policía usó agentes químicos para desbloquear la ruta de Parotani, población en la que se registraron los primeros cuatro policías heridos, entre ellos, el comandante departamental, Luis Aguilar Salvatierra.



En Sayari, los cooperativistas dinamitaron los cerros aledaños a la carretera hasta inhabilitar esa vía, que quedó cubierta por rocas y escombros que no podían ser removidas porque los cooperativistas arrojaban dinamitas al personal de apoyo.



El comunicado establece que en Oruro, persistía el bloqueo en la población de Cohani, donde se movilizaron al menos 1.000 cooperativistas.



La carretera Sucre-Potosí se mantenía expedita; excepto algunos tramos de Karachipampa.



Según el Ministerio de Gobierno, las reacciones más violentas se registraron La Paz, en Mantecani (provincia Aroma, municipio de Patacamaya); donde se reportaron tres enfrentamientos, en los cuales, los cooperativistas agredieron violentamente y tomaron de rehenes a uniformados, además, retuvieron una ambulancia que trasladaba a un policía herido.



El Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana aseguraron que continuarán con sus labores de preservación del bien público y del derecho de los ciudadanos a circular libremente y han solicitado al Ministerio Público abrir una investigación contra los responsables de esas acciones reñidas con la ley, precisa el documento.