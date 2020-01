Trucos y lugares clave de los 'pokéfans' en Bolivia

En la cuenta de Facebook de EL DEBER varios usuarios contaron su experiencia jugando Pokémon Go, la aplicación de Nintendo que está en Bolivia desde el miércoles por la noche y está causando sensación.



Algunos usuarios de Santa Cruz dicen haber encontrado muchos animales virtuales en la plaza 24 de Septiembre, en equipetrol, los parqueos de supermercados y en los cines.



Si bien hay algunas quejas de que en los lugares más alejados no se encuentra fácilmente a los pokémones, los usuarios que están en el centro de la ciudad están cazando "a lo loco".



Para poder seguir el juego sin que se les acabe las pokébolas, herramienta fundamental para atrapar a los personajes, deben ir a las poképaradas. "Estoy en Santa Cruz y si hay pokeparadas en cada cuadra, incluso más de una en cada cuadra", explica uno de los usuarios y otro añade que "hay un montón por el segundo anillo".



La polémica



También hay comentarios que están en contra del juego y alertan que las personas que juegan pueden ser víctimas de robo y atropellos por estar distraídos. Por lo que se recomienda seguir las instrucciones de la Policía nacional y no jugar en zonas alejadas, estar atento y no conducir cuando se sale de cacería.



