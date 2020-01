García Linera pide a católicos revisar lo que dice el papa del aborto

El vicepresidente Álvaro García Linera pidió a la comunidad católica revisar lo que dice el papa Francisco sobre el aborto. La autoridad instó a que exista un debate amplio sobre lo que dice el proyecto de nuevo Código Penal sobre la problemática.

"Antes una mujer que cometía aborto, en la Iglesia era condenada a los siete infiernos. El papa Francisco da un mensaje muy fuerte en el mundo, dice que la mujer que ha cometido aborto, por qué habrá sido", aseveró la autoridad en entrevista con la red ATB en Santa Cruz.

Ayer la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) ratificó su rechazo a la iniciativa y la cuestionó al introducir la pobreza como causal para ejecutar un aborto. Además, pidió no interrumpir una vida.

"Se reclama un nuevo equilibrio entre los principios éticos y la protección y libertad de la mujer, eso estamos haciendo buscar ese equilibrio para el nuevo tiempo entre valores éticos sobre la vida y la procreación y equilibrar con darle a la mujer protección", argumentó el segundo mandatario.

Sostuvo que "en Bolivia muchas jovencitas practican el aborto, pero como es ilegal, practican en lugares infames. Muchas señoritas se mueren, quedan enfermas (...) Pido a los católicos que revisen lo que dice el papa sobre el aborto. Cuando una creencia religiosa no se renueva, se anquilosa", acotó.

El proyecto de ley prevé la interrupción del embarazo cuando se realice el aborto en las primeras ocho semanas de gravidez y por única vez: la mujer se encuentre en situación de calle o pobreza; no cuente con recursos suficientes para la manutención propia y de su familia; sea madre de tres o más hijos y no cuente con recursos; y sea estudiante, entre algunos aspectos.

El presidente Evo Morales no quiso ingresar a la polémica y se limitó a indicar que "es muy complejo, pero es iniciativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional, yo no he debatido, pero voy a buscar más información sobre el proyecto".