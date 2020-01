Abogado pide apartar del caso a Vargas Villegas

El abogado Milton Andrade, defensor de Gustavo Vargas Villegas, pidió apartar del caso a su defendido luego de conocer el informe que se presentó en Colombia. El jurista señaló que la responsabilidad del accidente del 28 de noviembre recae en funcionarios de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) y a los tripulantes.



“Gustavo Vargas Villegas trabajaba en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y no en Aasana, que según el informe del Gobierno de Colombia son los responsables del lamentable accidente. Entonces, mi defendido debería ser separado de esta investigación, ya que con esto se demuestra que no tiene culpa alguna. Él nada tiene que ver con que el avión no tenía combustible necesario o con el sobrepreso de la nave”, señaló el abogado Andrade.



Vargas Villegas está detenido en la cárcel de San Pedro porque supuestamente benefició a la empresa LaMia, que gerentaba su padre, en la entrega de su licencia de operaciones aéreas