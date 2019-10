Evo inspecciona lugar que acogerá al centro nuclear

El presidente, Evo Morales, visitó este jueves las 15 hectáreas en donde se construirá el Centro de Investigación Nuclear en el distrito 8 de la ciudad de El Alto. Este proyecto demandará una inversión de al menos 300 millones de dólares y se prevé que entre en funcionamiento en un plazo de cuatro años.



En la oportunidad el jefe de Estado recordó que el proyecto se tenía que realizar en la ciudad de La Paz, pero fue trasladado tras una campaña que inició la oposición.



“Hoy hemos venido a conocer el terreno e inspeccionar, este centro tenía que estar en La Paz y no en otro departamento. En Sudamérica todos tienen su centro, solo Bolivia no tiene", indicó Morales.



El ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, explicó que el Centro de Investigación Nuclear tendrá tres plantas: un centro ciclotrón y radio farmacia, una planta multipropósito de irradiación gama y un reactor nuclear de investigación.



Agregó que con dichas plantas se favorecerá la salud, la agroindustria y la investigación en materia hídrica, contaminación y minería, entre otros.



"Con esto damos un salto cualitativo Bolivia no sólo primero en crecimiento económica, en exportación de gas y principal de exportador de energía, aquí se desarrolla el conocimiento", dijo.



De acuerdo con las proyecciones del mandatario, la construcción del centro nuclear generará 1.000 fuentes de trabajos y será el más grande en la región.