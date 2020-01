Asia es la región del mundo que concentra las mayores fortunas

La mayoría de los millonarios del mundo vive en Asia, según un estudio dado a conocer en Frankfurt. El informe World Wealth Report 2016, de la consultora Capgemini, señala que 5,1 millones de personas acaudaladas con un patrimonio de $us 17,4 billones están radicados en la región de Asia-Pacífico.



El número de ricos aumentó un 9,4% y el de su fortuna un 9,9% en el último año. Japón y China son los dos países en los que más creció la cifra de personas con un patrimonio de más de $us 1 millón.



Por su parte, América del Norte cayó al segundo lugar. En esa zona del mundo, 4,8 millones de ricos (2% más que el año pasado) acumulan $us 16,6 billones.



Europa registró un incrementó de millonarios en un 4,8% totalizando 4,2 millones. A escala global, las fortunas de los millonarios se incrementaron un 4% hasta los $us 58,7 billones.