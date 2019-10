Hermetismo en YPFB sobre sucesor de Villegas

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa más importante de Bolivia, está de duelo. El sábado falleció en Chile, Carlos Villegas Quiroga, su presidente durante los últimos cinco años. Las autoridades de Gobierno, así como los ejecutivos de la petrolera estatal, no quieren hablar aún del futuro de la compañía.



“Lo esperaba para devolverle el cargo”, dijo un agobiado Guillermo Achá, a quien?Villegas encargó la presidencia interina para someterse a una operación en el vecino país, aquejado por el cáncer de esófago, que minó su salud en los dos últimos años.



Se insistió, ¿cuál es el futuro de YPFB?, ¿usted seguirá como presidente?, Achá se limitó a decir: “Esa decisión corresponde a las autoridades”, agregó, mientras esperaba la llegada de los restos mortales de Villegas en el aeropuerto internacional de El Alto.

Consultados algunos funcionarios de la petrolera sobre las actividades de esta semana, indicaron que “el momento es muy delicado”. “Envíe sus preguntas por correo electrónico y esta semana veremos si el presidente le contesta”, indicó el encargado de comunicación de la estatal, Antonio?Castaños.



Luis Fernando Vincenti, exministro de Hidrocarburos, sostuvo que Villegas durante muchos años se dedicó a reconstruir YPFB. “Cuando él asumió, encontró una empresa desprestigiada por los casos de corrupción, pero hizo un excelente trabajo desarrollando la corporación”, precisó.



Sobre el futuro de la estatal, afirmó que la designación del presidente se toma en el más alto nivel. “Efectivamente, hay un impacto por el alza del precio del petróleo, pero no todo es negativo porque importamos diésel y este será más barato”, señaló el también expresidente de YPFB Transporte.



Acerca de un posible candidato, sostuvo que las funciones del presidente serán la conducción del holding YPFB y que el compromiso con el país es fundamental.



Carlos Miranda, exsuperintendente de Hidrocarburos, sugirió que el nuevo presidente de YPFB surja de una terna elevada al Congreso como manda la Constitución. “No me parece que el vicepresidente Álvaro García Linera y el presidente (Evo) Morales decidan en YPFB como indicaron en diciembre”, señaló.



La exploración es el reto

Se requiere acelerar el ritmo de exploración de los hidrocarburos para garantizar los mercados internacionales, para ello urge una nueva Ley de Hidrocarburos que otorgue incentivos, indicaron fuentes del sector energético. En 2013 Villegas había anunciado que se precisaba una nueva ley del sector.



“La seguridad jurídica es muy importante para desarrollar nuevas exploraciones. Ahora, vemos que se duplicó la producción, pero agotando las reservas hidrocarburíferas”, agregó un petrolero.

Para el exsuperintendente de Hidrocarburos, Hugo de la Fuente, se debe buscar el mercado asiático porque es el que mejor paga el gas. “Cuando Bolivia vendía a $us 10 el millar de BTU, en Japón se vendía a $us 15 el millar de BTU”, dijo.



Otra tarea del presidente de YPFB será esclarecer las denuncias de corrupción al interior de la compañía.?Desde diciembre hay cinco personas detenidas, entre ellos tres exfuncionarios del área de comunicación de la estatal