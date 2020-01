Simposio de escultura resalta la obra de la mujer

Enormes troncos de árboles tendrán nuevas formas este domingo 28 de mayo, cuando finalice el VI Simposio Internacional de Escultura de Santa Cruz y los diez artistas que empezaron a trabajar ayer presenten sus obras. Este año, el público puede verlos en los espacios de Casa Design Center, donde tallan ‘en vivo’.

Los protagonistas de este evento son los maestros escultores Juan Bustillos, Mauricio Guajardo, León Saavedra, Lorena Olivares y Edgar Márquez, y junto a ellos están las participantes del concurso de jóvenes escultoras: Yamila Cartanilica, Sulma Barrientos, Soledad Ramsay, Carmen Noemí Mamani y

Valeria Palacios.

Este año se decidió invitar solo a artistas femeninas para esta competencia, algunas de ellas, como Mamani, ya tienen bastante experiencia en esta disciplina y ha ganado algunos premios nacionales.

La mujer como tema

Asimismo, Casa Design Center está organizando el Concurso de Escultura Mujer, y durante esta semana estarán en exhibición las 31 obras finalistas del certamen, todas ellas están repartidas en los diferentes locales y el fallo se conocerá este domingo, junto al de la ganadora del certamen de escultura que se desarrolla (La diferencia entre estas convocatorias es que en el concurso de escultoras jóvenes, las mujeres trabajarán su obra hasta el domingo; en el concurso Mujer, artistas de todo el país enviaron su pieza ya terminada).

La intención de estos dos premios es la de identificar una nueva generación de escultores jóvenes, conocer sus técnicas y sus habilidades.



En el caso del concurso de escultura Mujer, el ganador se llevará $us 3.000, el segun-

do lugar $us 2.000, y el tercer premio consiste en $us 1.000.

Nueva galería

Asimismo, anoche se inauguró una nueva galería dentro de las instalaciones de la Casa Design Center, que abre como parte de la Semana del Diseño.

La galería expone una muestra que tiene piezas de arte de artistas nacionales como Douglas Rodrigo Rada, Fabricio Lara, Ejti Stih, Sergio Antelo, Raquel Schwartz, Roxana Hartmann, Juan Bustillos y Darwin Ibáñez, entre otros.