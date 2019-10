Estado Islámico piratea el canal francés TV5Monde

El canal francófono TV5Monde, blanco el miércoles por la noche de un acto de piratería "inédito y de gran envergadura" por parte de individuos que reivindicaron su pertenencia al grupo Estado Islámico (EI), seguía este jueves por la mañana sin poder producir ni difundir noticieros.



El pirateo de TV5 es un "atentado inaceptable a la libertad de información y de expresión", estimó el primer ministro francés Manuel Valls en su cuenta Twitter.



El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, la ministra de Cultura, Fleur Pellerin, y el canciller Laurent Fabius se trasladaron el jueves por la mañana a la sede de TV5Monde en París.



"La investigación está en marcha", dijo Cazeneuve, declarándose decidido a combatir "a los terroristas".



Por su parte, Fleur Pellerin anunció que va a reunir a los dirigentes de los grandes medios de información del país.



Las emisiones fueron interrumpidas y reemplazadas por una pantalla negra en los once canales de TV5Monde.



Al mismo tiempo, la televisión perdió el control de sus páginas Facebook, de sus cuentas Twitter y de sus portales internet, en las cuales los piratas colgaron reivindicaciones del Estado Islámico.



"Es un ciberataque sumamente preciso y potente", declaró el jueves a la AFP Yves Bigot, director general de TV5Monde.



"Hasta ahora no podemos producir nuestros propios noticieros y la situación no será restablecida antes", agregó.



"Difundimos un programa de emergencia para no dejar la pantalla en negro. No tenemos mails. Todo el sistema informático está bloqueado", precisó a la AFP Jean Corneil, director de recursos humanos de la televisión.

?