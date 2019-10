La oposición va dividida a la campaña por el 'No'

La campaña en rechazo a la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE), para permitir una nueva postulación del presidente Evo Morales, la encararán por separado el Movimiento Demócrata Social (MDS) y Unidad Nacional (UN), informó la diputada Jimena Costa.



Sin embargo, a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde ambos partidos sostienen una alianza, los parlamentarios si trabajarán de manera conjunta en la campaña.



"No vamos por separado, ni todos juntos. Como bancada de UD vamos juntos en la Asamblea, pero como partidos vamos por separado (a la campaña), igual que en las subnacionales", señaló la asambleísta de la oposición.



Costas compara a Evo con Fujimori



Jimena Costa señaló que lejos de votar por un candidato en el próximo referéndum del 21 de febrero de 2016, lo que se definirá, es si los bolivianos desean tener gobernantes con mandatos de 15 años de manera continua, lo cual podría replicarse a nivel departamental y municipal.



En criterio de Costas se debe ver las experiencias de países vecinos como Perú, donde el expresidente Alberto Fujimori tuvo tres mandatos, y en el último se destapó la corrupción detrás de su asesor Vladimiro Montesinos. "¿Cuántos Montesinos habrán en el gobierno?", preguntó.



En criterio del senador Arturo Murillo (UD), los políticos deben hacer su trabajo en la campaña, pero deben ser los ciudadanos los que se apropien de ella a favor del "No", porque a diferencia de anteriores procesos electorales, no son los candidatos quienes están en juego, sino un proyecto que propone "perpetuar" en el poder al presidente y vicepresidente.



"No estamos en contra de que el presidente siga gobernando, sino que no respete la norma y hagan una modificación de la Constitución para beneficio propio. No es ilegal modificar la Constitución pero sí inmoral", aseguró.



El referéndum para la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), sobre la reelección del Presidente y Vicepresidente (2020-2025) se realizará en 2016, la fecha que planteará el oficialismo en el proyecto de ley de convocatoria es el 21 de febrero.