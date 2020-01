Periodismo opositor, muy benefactor

Se le podría afirmar al Gobierno que el periodismo le es muy complaciente y no crítico: este ya está destruido, exiliado, sufriendo amenazas de grillas publicitarias, de intensas auditorías o directamente de juicios. No puede explicarse de otra forma cómo estos asistan a conferencias de prensa y otorguen entrevistas para oír todo tipo de declaraciones, entre sinsentido hasta absolutamente descabelladas.

Cuando un titular indica “el MAS intenta nueva repostulación de Evo”, en el fondo no hace otra cosa que ir posicionando, peligrosamente, la idea de que tal posibilidad es correcta: en todo caso, el titular podría actuar con sorna. Para presentar el documental El cártel de la mentira, Álvaro García Linera fue entrevistado por un programa televisivo cruceño de supuesto renombre, en el que explicó que en el anterior referendo perdió el Sí por culpa de una mentira. Sorprendentemente (¿?), la entrevistadora no le replicó en ningún momento a qué mentiría se refería, si la relación entre Evo y Zapata fue real, si igual de cierto es que la señorita intitulada se encumbró en el alto cargo de una empresa que hacía grandes negocios con el Estado; si, efectivamente, concretaba sus contratos en una dependencia ministerial y, finalmente, cuando la trascendencia de un hijo es haber sido la prueba plena de la relación de la pareja, independientemente de que viva o no. Por último, un periodista hábil podría haberle preguntado al ‘estadista’ García Linera qué diferencia hay entre la táctica política de una media mentira de la oposición para inclinar el resultado de un referendo con el lanzamiento de bonos nuevos o dobles aguinaldos antes de una elección. ¿Se tendría que anular una presidencia de Evo?

Es tal la condescendencia periodística que la ‘carismática’ Gabriela Montaño declara que con la lógica que se niega la repostulación de Evo “tampoco podrían candidatear Tuto, Samuel y los demás”, sin que nadie le diga la tontería que está pronunciando. ¿Por qué, incluso ofendidos, no les explicamos que “todo el pueblo boliviano” no son los sindicatos cocaleros o la COB, que a duras penas representan a sus afiliados? ¿Y por qué es noticia que la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia espera el resultado del informe de la Fiscalía sobre el caso Zapata para exigir la anulación del referendo sin que haya un artículo a su lado que evidencie tal absurdo? Francamente, así las cosas, la publicidad del Gobierno debería estar aún más generosamente colocada en los medios