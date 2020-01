Hace más de 30 años, cuando dejé La Paz y me fui a estudiar a México, el medio de comunicación con mi madre era el correo postal y, eventualmente, una corta llamada telefónica de no más de 10 minutos cada 15 días. La economía familiar no daba para más; había que ser preciso y rápido, ahorrarse las vueltas y los sentimientos para concentrarse en la información sustantiva: nada de llantos o formalidades de etiqueta, que robaban tiempo a lo indispensable.

Además, había que comprar o rentar una línea a alguna empresa luego de un trámite largo y complejo; si no se lograba tenerla, había que prestarse el teléfono de un amigo generoso. Recuerdo que una vez falló la coordinación con los dueños del teléfono, me hablaron desde Bolivia cuando no había nadie en el departamento y yo estaba afuera escuchando el timbre de la llamada pero sin poder entrar para contestar. Fue desesperante.

Con el correo, el ritmo era distinto e imprimía su propio sello al intercambio. Los periódicos llegaban una vez al mes con retraso, y las cartas traían novedades sucedidas semanas atrás. A menudo, yo enviaba casetes grabados con canciones, relatos, llantos para transmitir lo que vivía en la distancia.

Y bien sabemos que todo eso quedó atrás. Primero llegó el correo electrónico: era difícil concebir que un texto pudiera llegar a su destinatario en segundos. Luego Facebook, WhatsApp, Twitter y otras ‘redes sociales’.

De todas, quiero referirme a WhatsApp. Me asombra la rapidez y contundencia de los mensajes, que acompañados por imágenes predeterminadas o no, facilitan la comunicación. Además establece una complicidad, pues el emisor puede saber si su texto fue enviado, recibido y hasta leído. Es difícil ocultarse bajo el pretexto de “no me llegó tu carta”, de ahí nace la frase “me dejaste en visto”, cuando, habiendo tenido acceso al mensaje, deliberadamente se guardó silencio.



Otra particularidad del WhatsApp es la comunicación colectiva. Sirve para todo. A estas alturas todos ‘pertenecemos’ a varios grupos: la familia ampliada, la familia pequeña, los padres del curso de mis hijas, mi grupo religioso de la adolescencia, mi promoción del colegio al que pertenecía a mis 18 años, los compañeros de la universidad, los que me invitaron a cenar este sábado, y muchos más.

Al final del día, si no se controla la participación en colectividades, el celular termina por recibir unos cincuenta mensajes innecesarios y sin importancia, la mayoría de ellos son ‘caritas felices’, sonrisas, oraciones o “me gusta”. Tanto se ha abusado de los grupos que han surgido reglas espontáneas para regular el uso.



Es difícil explicar a las nuevas generaciones cómo hacíamos para comunicarnos hace 20 años, y sin embargo las cosas fluían. No sé si me gusta o no esta sensación de estar constantemente conectado, en ocasiones me perturba, pero también me facilita la vida.



No reniego del WhatsApp, lo uso regularmente y agradezco sus múltiples posibilidades, aunque mi protocolo de redacción epistolar todavía sea a la antigua: no pongo la fecha y el lugar en la primera línea, pero empiezo con una frase formal y amable (estimado, querido, etc.), sigo con la narración del asunto que me convoca, cierro con una palabra educada de despedida y concluyo con mi nombre. Nada de caritas o aplausos. Además, intento cuidar la ortografía, los acentos, los puntos y comas.

Tal vez estoy un poco desfasado, pero ya sabemos que la modernidad es el tiempo de los desencuentros: todos estamos atrapados en distintas redes.