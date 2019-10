Creen que grupo de élite peruano sacó a Belaunde

Carmen Arista, sobrina del ciudadano peruano Martín Belaunde Lossio, afirmó que un grupo de élite peruano habría sacado ilegalmente a su tío de la residencia en la que permanecía con detención domiciliaria en la ciudad de La Paz.



"Al inicio de este proceso, la amenaza (sobre su seguridad) era más fuerte, hasta usaba chaleco antibala. Había la información de que había un supuesto grupo de elite peruano (que) estaba en Bolivia para sacarlo de manera ilegal", aseveró en entrevista con Cadena A.



Explicó que el resto de la familia en Perú esta "totalmente asustada" porque no saben si está vivo o muerto y sostienen la versión de un secuestro porque al momento de su desaparición no se llevó no sus pastillas y menos la única chamarra que tenía.



Arista, lamentó además que no les dejen, junto a su madre, contactarse con su papá, Yuliano Arista y dos sobrinos, que permanecen detenidos desde la víspera por la fuga de Belaunde, junto con otros tres custodios también con grado de responsabilidad.



"Sé que él no dejaría en esta situación a mi familia, se que si él lo hubiera hecho y hubiera visto esta situación ya estaría el haciéndose presente. Entonces lo único que espero y pido es que esté bien”, agregó la sobrina.



En Perú, el ministro del Interior, José Luis Pérez, afirmó ayer que ya se habían fijado el día, lugar y hora para concretar la extradición del empresario ante las versiones del ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, de una inminente fuga.



La madrugada del domingo el exasesor del presidente Ollanta Humala desapareció del domicilio en el que guardaba detención a la espera de la extradición, luego de haber agotado todos los recursos judiciales para frenar esa medida.