'50 sombras' será contada por el propio Grey

La escritora británica de la popular novel erótica ‘Cincuenta sombras de Grey’, Erika James, anunció este lunes en su cuenta personal de Instagram, que lanzará un cuarto libro de la romántica historia.



El nuevo ejemplar no será una continuidad de los primeros libros publicados, si no que relatará la historia de la trilogía desde el punto de vista del protagonista Christian Grey.



El nombre del nuevo libro será precisamente "Grey", edición que se publicará el próximo 18 de junio, fecha del cumpleaños ficticio del popular personaje.



La nueva edición fue elaborada a pedido de los fanáticos que constantemente solicitaban a la autora una precuela de la obra.



Además, se confirmó que las películas correspondientes a la segunda y tercera parte del libro de ‘Cincuenta Sombras de Grey’ están previstas para 2017 y 2018, respectivamente.

