CAMC pide que se investigue sus contratos con el Estado

El Gobierno, los medios de comunicación o cualquier persona que tenga interés en este tema puede participar del proceso de revisión de los contratos que tiene la empresa China CAMC Engineering Co con el Estado boliviano. Así lo hizo conocer el asesor legal de la transnacional, Fernando Cortez Flores.



“No solo estamos predispuestos, sino que exigimos que el Gobierno, o cualquier entidad que tenga el interés de pedir todo: el proceso de contratación de los proyectos, cómo se iniciaron, quiénes se presentaron, toda la documentación completa y por qué fue adjudicado”, dijo el abogado en contacto con EL DEBER.



La declaración del jurista, exfiscal de Materia en La Paz, llega tres días después de que el periodista Carlos Valverde hiciera público que Gabriela Zapata Montaño, expareja del presidente Evo Morales, era gerente comercial de China CAMC.



Al pedido del abogado de la empresa se suma la solicitud de René Joaquino, senador por el MAS, a que los ministerios que participaron de las licitaciones envíen un informe a la Cámara Alta. En días pasados, el diputado demócrata Luis Felipe Dorado había pedido que el supuesto tráfico de influencias sea investigado por una comisión internacional.



Las sospechas

Cortez asegura que ve con sospecha que se haya mencionado la relación de Zapata con el presidente, cuando muchos de los contratos están por concluirse. Además recordó que están en juicio con el Ministerio de Obras Públicas por la rescinsión de contrato para la construcción de un tramo de la ferrovía Montero-Bulo Bulo.



El viernes por la noche, en una entrevista en Red Uno, el gerente de la empresa, Shen Wel, aclaró que el Estado ha rescindido ya cuatro contratos con CAMC y que han iniciado juicio por este último.



Ayer, en contacto con EL DEBER, Cortez relató que en este tiempo tuvieron que lidiar con el Gobierno y encarar la liquidación de boletas de garantía y rescisión de contratos, lo que provocó daños económicos a la empresa y también su credibilidad internacional. “Estamos hablando de una empresa estatal pública china con presencia en cuatro continentes. En Bolivia hay cinco proyectos por unos $us 560 millones que para el capital que maneja la empresa es ínfimo”, graficó.



Añadió que, al ser funcionarios públicos, lograr un contrato o ganar una licitación no les mejora el sueldo o les significa ganancia extra, ya que tienen el mismo salario por uno o 10 contratos. En la entrevista televisiva, el ejecutivo chino explicó que la empresa es estatal, que es usada por el Estado chino para realizar transferencia de tecnología en otros países y que ellos son funcionarios públicos, no empresarios.



Shen Wel aseguró que Zapata fue elegida como gerente comercial en una convocatoria interna por su formación y que se ganó el puesto por su doble titulación (Zapata tiene título de abogada y cientista política, según entrevistas publicadas), y que comenzó a trabajar “a finales de 2013”.



Los contratos

El abogado Cortez aseguró que la investigación demostrará y descartará las denuncias que se publicaron y que no tienen asidero legal. Antes de 2013, la empresa China CAMC Engineering Co. tenía dos contratos con el Estado. El primero fue la compra de tres perforadoras para YPFB.



Se trataba de equipos para llegar a profundidades de entre 3.500 y 5.500 metros. El contrato de compra fue firmado el 11 de agosto de 2011 por un monto de $us 60 millones, prestados por el banco chino Eximbank. La condición del crédito era que se use para comprar tecnología china.



El segundo contrato firmado por CAMC con Bolivia data del 5 de marzo de 2012, para la construcción del ingenio de San Buenaventura. El monto total del contrato es de $us 178 millones.



No se sabe si para el 19 de septiembre de 2013 Zapata ya trabajaba en CAMC. Ese día, el presidente Morales firmó el tercer contrato del Estado con la empresa china. Fue por el tramo Montero-Santa Rosa-Río Yapacaní, de la ferrovía Montero-Bulo Bulo y tuvo un monto de $us $us 104,8 millones. Este es el contrato disuelto en diciembre por Obras Públicas y por el que la empresa está en juicio con el Gobierno.



Después, el 14 de agosto de 2014, con Zapata ya trabajando en la compañía, ganó dos de los cuatro paquetes licitado para la represa Misicuni, por $us 61 millones y, finalmente, el 13 de julio de 2015, se firmó el contrato por la planta de sales de potasio en Uyuni, por $us 178 millones.



Contra Valverde

La empresa china está decidida a iniciar acciones legales contra el periodista Carlos Valverde. Así lo anunciaron tanto en la entrevista televisiva en Red Uno, como en el encuentro con EL DEBER (Leer la entrevista con Cortez). Al respecto, el conductor de Esto es todo por hoy aseguró que está tranquilo.



“Se están equivocando -advirtió Valverde-. Yo no dije que los contratos provengan de ella, sino que está ahí para hacer lobby, a partir de que ella es madre del hijo del presidente. Ellos están mandados por el Gobierno para tratarme de intimidar”.



Hasta el cierre de esta edición, no se había anunciado fecha ni modalidad de estudio de los contratos