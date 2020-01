Famosos que agradecen a sus maestros

Fotos: Rolando Villegas / Jorge Uechi / Revista Quinto Poder

“Nadie aprueba su materia a la primera, es tremendo”

Oliver Montoya

El humorista reprobó una de las materias del profe Cabezas, pero lo recuerda con sincera estimación, agradece la palmada en el hombro que alguna vez le dio y le promete retomar la universidad.

Simulación y Modelos se llama la materia que los universitarios cursan casi resignados a repetir. “Le han hecho una fama terrible”, dice el docente de la Utepsa con una mueca de picardía en el rostro. Gabriel Cabezas fue profesor de Oliver Montoya cuando este todavía estudiaba para convertirse en ingeniero en Redes y Telecomunicaciones. El humorista pasó por sus aulas y la primera vez se aplazó. “Me lo merecía”, reconoce sin pizca de incomodidad, al punto de que le tiene agradecimiento porque cuando le dio una palmadita en la espalda y le dijo: “Esto es lo tuyo” por sus actuaciones con humor sintió que andaba por el camino correcto.

Lo denso de las matemáticas aplicadas al mundo real se fue haciendo más llevadero, a medida que las ocurrencias de Oliver alivianaban de tanto en tanto la clase, pero solo por ratos, porque al profe Cabezas le gusta avanzar y harto.

“ Una vez terminé lagrimeando de tanto reír, para eso siempre fue ingenioso. Esa chispa de ahora que se ve en la tele la he visto cuando era estudiante. Ahora él está en una posición interesante, es muy conocido, pero debe terminar la carrera que escogió”.

Oliver reconoce que le falta un semestre para terminar y con el profe volverán a verse las caras porque debe aprobar Cálculo 4. “No hay que dejar cosas inconclusas, le falta tan poquito, siempre es bueno tener un respaldo en la vida, mientras más herramientas te puedas proveer, es mejor”, le sale natural el consejo a pesar de que ya no lo ve porque hace seis años que Oliver dejó de ir a la universidad.

Hay una importante deuda del humorista consigo mismo, y el profesor Cabezas se la ha recordado porque no importa si está dentro o fuera del aula, sus alumnos siempre serán eso, alguien a quien aconsejar.

“La ‘profe’ Raquel fue una verdadera educadora, nos dio la libertad de explorar y nos apoyó”

Mohammed Mostajo

Es nuestro científico, un boliviano con un doctorado de Harvard, que descubrió su vocación a partir de un video educativo sobre reproducción asistida. Su profesora de biología y química fue la que encendió la mecha.

Mohammed Mostajo recuerda con gratitud a la profesora Raquel Mercado de berdecio que lo incentivó desde el colegio La Salle

Bien involucrada. La profesora Raquel es muy conocida entre los alumnos del colegio La Salle en donde estuvo trabajando hasta hace dos años. Muchos de ellos llegaron a su casa a reforzar o a poner en práctica lo aprendido.

La ceremonia de graduación de Harvard es un enjambre de hombres y mujeres ataviados con togas bicolores. Uno de ellos es Mohammed Mostajo Radji. De padre beniano y madre iraní, nació en Santa Cruz y está recibiendo el certificado que acredita su doctorado en biología molecular y celular, también está Mark Zuckerberg, el millonario fundador de Facebook, con la misma toga y el mismo birrete. Es un día lluvioso y un tanto frío, y mientras transcurre la 366 ceremonia de graduación de los cerebros meticulosamente seleccionados para conformar las filas de la institución de enseñanza superior más antigua de los Estados Unidos, los recuerdos pasan como una película por la mente de Mohammed.

De chico fue un muchachito flacuchento y con ojeras que vestía el uniforme del colegio La Salle. Le encantó explorar los misterios de la ciencia a partir de la mecha que encendió un simple video educativo sobre los avances de la genética y la reproducción asistida, y desde entonces la suya ha sido una vida de apasionamiento.

“La profesora que más incentivó mi carrera investigativa fue Raquel Mercado de Berdecio, con quien crié una amistad muy sincera. Ella nos dictaba dos materias: biología y química. Recuerdo vívidamente que una vez nos mostró un video de los avances en genética humana y reproducción asistida y para mí este video despertó la chispa que me hizo dar cuenta que esa era la carrera que yo quería seguir. Más allá de eso, al ser profesora de química, nos entrenó para las competencias departamentales de esa materia. Con mi grupo pasábamos tardes enteras en su casa, donde nos dio la libertad de realizar los proyectos que nosotros teníamos en mente. Creo que la profesora Raquel fue una verdadera educadora: nos motivó, nos dio la libertad de explorar y nos apoyó en el camino”.

Llegar hasta donde Mohammed está es una sumatoria de muchas cosas, pero la chispa se prendió ahí, en ese preciso momento, en el que una educadora fue más allá de sus horas asignadas en el colegio.

“Una nunca olvida a sus maestros y la frase que él me dijo caló hondo en mi corazón”

Cristina Zankyz

La concertista se graduó con honores de Ingeniería Financiera. Pero su verdadera pasión pudo más y terminó dedicándose a la música. Hoy le agradece a quien la ayudó a definirse en la vida

Cristina tiene la escuela de música Music House en sociedad con Abraham Bellota. enseñan a un centenar de niños

Siguen en contacto. El profesor Felix Olschofka fue determinante para que primara la música sobre la Ingeniería Financiera.

Siempre estuvo ligada a la música, aun así, cuando tuvo que optar por una carrera universitaria eligió Ingeniería Financiera. El empujoncito que le faltó para apostar por su verdadera vocación se lo dio el maestro Felix Olschofka con el que cursó estudios de maestría en música en EEUU. “Cuando estaba en la universidad este profesor vino a la Orquesta Sinfónica Juvenil y entre los escogidos para una beca de intercambio por unos meses estuve yo. Estudiando con él me preguntó por qué no me decidí por la música y le respondí que en Santa Cruz son pocas las instituciones donde uno puede estudiar profesionalmente y como me gustaban las matemáticas opté por ellas”. Pero Cristina Zankyz nunca dejó de lado el tema de la música, se graduó por excelencia de Ingeniería y seguía activa en la Sinfónica Juvenil y en el ensamble de cuerdas Zípoli.

Participaba en los festivales de Música Barroca y se mantenía muy involucrada en el tema musical. Llegó un punto en que sus prácticas en un banco la hicieron sentir encerrada. Por eso es que cuando apareció la beca Fulbright no lo pensó dos veces, se animó a participar y la ganó.



Fue en ese momento que las cosas se clarificaron, volvieron a su mente esas palabras del profesor Olschofka que habían calado tan hondo: “Cristina, yo veo en ti un potencial porque tienes algo que no todos los que quieren hacer música tienen, que es el corazón”. Lo recuerda y todavía se emociona, esa frase le caló muy profundo.

La música necesita que el intérprete haga lo suyo también y este profesor que vio algo especial en Cristina mandó una carta de invitación desde la universidad de San Diego en California que le dio el empujoncito para que ganara la beca Fulbright. “Seguimos en contacto, porque uno nunca olvida a sus maestros y una de las mejores satisfacciones que he tenido fue hacer música de cámara juntos aquí”.

Cuando recibió la Victoria Alada, la timidez no la dejó agradecer a sus maestros

Micaela Meneses

El rompecabezas de sus logros tiene piezas que han sido puestas por profesores y entrenadores clave, que con instrucciones sobre técnica, garra o una simple reprogramación de los exámenes han contribuido a sus logros

Está en tercero de secundaria en el colegio Cardenal Cushing. ahí sus maestros entienden su carrera deportiva y la apoyan





Dos figuras con ella. Si bien proviene de una familia deportista, dos destacados del ráquet han tenido que ver con su destreza, Ricardo Monrroy (foto) y Carlos Keller.

Timidez debería ser su segundo nombre. Es hábil en varias disciplinas deportivas, por algo este año ganó la Victoria Alada en raquetbol y frontón y fue denominada la mejor deportista de 2016. Aun así, los galardones no lograron que se animara a emitir el típico discurso de agradecimiento tras recibir las preseas, de su boca no salieron las palabras dedicadas a sus entrenadores y a los hacedores de sus logros. Pero en la cancha ya no tiene vergüenza. Micaela Meneses tiene pasta de campeona y viene de una familia de deportistas.

Más de un profesor influyó en su carrera deportiva, desde el campeón Ricardo Monrroy hasta Carlos Keller. Comenzó a los siete años y hasta ahora que tiene 14 las paredes de su sala y habitación parecen empapeladas con las medallas y los trofeos, suyos y de sus hermanas, Isamara (20) y Flavia (19).

“Mi abuelito (Enrique Meneses) me puso en clases con Ricardo Monrroy, eran clases muy divertidas, yo iba con mis primos”. La diversión fue madurando hasta ser una pasión que la transforma cada vez que está en la cancha.



De su primer maestro aprendió no solo la técnica, sino también desarrolló el espíritu de competencia. Ya no se ven porque este se fue a República Dominicana como instructor, pero cada vez que viene aprovecha para jugar con él y esos partidos le saben a gloria.



La ofuscación de un mal partido la puede llevar a querer tirar todo por la borda, pero el consejo sereno y maduro del campeón Carlos Keller es el que a la hora de la verdad más pesa, para incitarla a seguir entrenando y hacerlo con más ahínco.