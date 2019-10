Ratifican que el centro nuclear estará en La Paz

La viceministra de Electricidad, Hortensia Jiménez, manifestó que "no existe ningún argumento técnico para llevarlo a otro lugar", en referencia al Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear que el Gobierno prevé instalar en el municipio de Mallasilla, en La Paz.



A finales de agosto, dos diputados cruceños del Movimiento Al Socialismo (MAS) propusieron que, ante el aparente rechazo que existía en la ciudad de La Paz, la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear pueda ser desarrollado en Santa Cruz.



Sin embargo, la viceministra Jiménez descartó llevar el proyecto a otro lugar aunque no precisó si será construido en el municipio de Mecapaca, Mallasilla o Acochalla, en el departamento de La Paz.



"Hay unas coordenadas que no las tengo en mi cabeza (...) no es tema de mi competencia saber el tema de límites. Yo les puedo hablar del centro", indicó Jiménez.



Incertidumbre sobre el lugar exacto



Este viernes se llevó a cabo el proyecto de socialización del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear La Paz. Al evento acudieron los alcaldes de Achocalla y Mecapaca, autoridades del gobierno municipal de La Paz y vecinos.



Dámaso Ninaja, alcalde de Achocalla, aseguró que el proyecto se encuentra dentro de su jurisdicción. "Tenemos bien delimitado con el municipio de Mecapaca". Recientemente informó que hicieron llegar notas al presidente Evo Morales con la intención de que el Centro Nuclear se construya dentro de su jurisdicción y ofrecieron 20 hectáreas para su instalación.



Jiménez afirmó que han hecho análisis de diferentes lugares y han visto "que ese lugar es el apropiado". En días pasados, el presidente del Concejo Municipal de La Paz, Pedro Susz, alertó de que el área de Mallasilla donde el ejecutivo nacional prevé instalar el Centro de Investigación Nuclear se encuentra en una zona de "altísimo riesgo", según el mapa elaborado por el gobierno de La Paz.



La viceministra explicó que se han hecho estudios geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidrotécnicos "y se ha visto que no existe ningún riesgo constructivo en la ciudad".