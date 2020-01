YPFB y Gobernación alistan impugnación por campo Incahuasi

El secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, aseguró ayer que el fallo constitucional emitido el miércoles por un juez, no ha sido favorable para Chuquisaca, -tal como lo hace ver esa región-, explicando que Santa Cruz continuará percibiendo regalías por este pozo, los límites no se modificarán, y que el fallo no modifica el fondo sustancial. Además, indicó que acudirá al Tribunal Constitucional Plurinacional para impugnar la realización de un nuevo estudio de convalidación del reservorio Incahuasi por parte de YPFB.



Según el dictamen, la estatal tiene 30 días para presentar un nuevo estudio que convalide y complemente el primer estudio realizado de la ubicación del pozo. “La Gobernación acudirá al Tribunal Constitucional para rechazar la ejecución del estudio”, afirmó Peña.



YPFB se aferra al estudio

El presidente de YPFB, Guillermo Achá, aseguró que presentaron los descargos correspondientes; sin embargo, denunció que fueron notificados sin el cumplimiento de la normativa, es decir, no se los notificó con 24 horas de anticipación. Pese a ello, se llevó adelante el proceso.

“Hemos puesto en consideración las observaciones y las vamos a llevar de una manera formal a Sala Constitucional. Nosotros no somos quiénes para establecer los límites, lo que hemos hecho es contratar una empresa extranjera que es lo que marca la norma. Esa empresa hizo el estudio de todo lo que establece las reservas y los resultados dan que el 100% corresponde a Santa Cruz”, precisó.



De igual forma, enfatizó que ellos harán respetar el estudio técnico realizado.

El presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Freddy Montero, calificó la decisión como una victoria para la región. /HHG