Pando ve "absurda" la amenaza de juicio por racismo

La periodista y conductora del programa "La mañana en directo" de la red Erbol, Amalia Pando, calificó de absurda la amenaza de juicio por racismo que realizó el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, por una declaración que el coronel Germán Cardona realizó al aire.



"Quisiéramos que presenten la demanda para demostrar que existen absurdos políticos y absurdos judiciales (...) Es evidente que al Gobierno le comienza a incomodarle la democracia. Es que es una ridiculez, un absurdo legal y político", afirmó en su programa la comunicadora.



Señaló que espera que se confirme la amenaza y exista una notificación formal del proceso. Recordó que cuando el coronel, que denunció el montaje de armas en el denominado caso terrorismo, lamentó el insulto contra Gabriela Montaño.



"Haber quién puede sostener un alegato de que yo he estimulado el racismo. Yo tengo la certeza de haber actuado correctamente, la frase del coronel Cardona no puede ingresar en la categoría de racismo, la persona afectada es una persona de Santa Cruz, blanca, de rasgos europeos, lo que sí es un insulto", explicó Pando.



En la víspera Montaño se mostró en contra del proceso y sostuvo que eso no ayuda al fondo del asunto, mediante su cuenta en Twitter y la periodista aseguró que lo importante era esclarecer quién sacó las armas para el caso terrorismo.



"Nos encantaría ir a un proceso para escuchar el absurdo hecho memorial, de tal modo que no tenga miedo, estamos bien y muy agradecidos. No queremos que nadie salga a expresar solidaridad porque no amerita y aquí cerramos esto", concluyó la periodista. ,

Como víctima de las declaraciones de Cardona no estoy de acuerdo con un juicio contra Amalia Pando, porque no resuelve el tema de fondo.— gabriela montaño v. (@GabrielaSCZ) abril 26, 2015 n