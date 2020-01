Periodistas bolivianos denuncian hostilidad en aeropuerto de Santiago

El arribo al aeropuerto de Santiago (Chile), del vuelo inaugural de la aerolínea chileno-brasileña LaTAM Santa Cruz-Santiago, fue problemático para un grupo de periodistas bolivianos, entre los que se encuentra Deisy Ortiz, reportera de EL DEBER, que viajaban a Chile invitados por la empresa de transporte aéreo. Ortiz relató que ella y sus colegas fueron llevados a oficinas en el puerto aéreo y obligados a firmar documentos sobre su cobertura en Chile. La demora de media hora provocó que casi perdieran la conexión de su vuelo y problemas con su equipaje.

Por su parte, el periodista José Pomacusi, director del programa 'No Mentirás' y de la revista Poder y Placer, relató que apenas desembarcaron en el aeropuerto de la capital chilena fueron retenidos por funcionarios de Migración, llevados a una oficina y los hicieron firmar un compromiso de mantener un buen comportamiento en territorio chileno.

“Recibimos un trato humillante. A mí me separaron del grupo, fui encerrado en un cuarto e interrogado por tres funcionarios de Seguridad de Migración del aeropuerto de Santiago. Luego me hicieron firmar un documento en el que me comprometía, más o menos, a no incendiar Chile”, dijo Pomacusi, que forma parte de la comitiva de la que también participan empresarios de Bolivia.

Los comunicadores continuaron viaje a Puerto Mont y al menos uno de ellos debió firmar el documento. Los funcionarios chilenos dijeron que las relaciones bilaterales entraron "en un nuevo contexto", en aparente alusión a los dos juicios que enfrentan en la Corte Internacional de Justicia.

El incidente es el segundo en menos de una semana que se produce con periodistas bolivianos en Chile. El 24 de marzo, la ministra de Comunicación, Gísela López, denunció que una periodista y un camarógrafo de Bolivia TV fueron retenidos en el aeropuerto de Iquique y obligados a retornar al país aduciendo que no contaban con visas de trabajo.