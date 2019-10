Evo promete más tierras a cocaleros del Chapare

El presidente Evo Morales prometió nuevas tierras a los productores de coca del Trópico de Cochabamba y los exhortó a no ingresar con su cultivo a los parques nacionales que existen en el país, debido a que eso daña la imagen del Gobierno.



"Vamos a tener nuevas tierras para ustedes hermanos, no solamente para ustedes sino para otros compañeros de otras federaciones (de cocaleros)", señaló el mandatario durante la entrega de una obra en el Chapare.



El mandatario lamentó que algunos de los afiliados a las seis federaciones no acaten el cultivo del cato de coca e ingresen a reservas naturales para ampliar su producción. Dijo que existen millones de hectáreas de tierra disponibles en el Oriente del país.



"Tenemos millones de hectáreas y buenas tierras en el Oriente boliviano, si queremos. Tenemos tierras fiscales, libres de disponibilidad. ¿Qué esperanza podemos dar entrando al parque Carrazco o al TIPNIS?", increpó la autoridad.



Explicó que "no es importante meterse al parque Carrasco, les pido compañeros defender el parque Carrasco (...) Ni se imaginan, tenemos un lindo proyecto de integración de caminos para nuestra Bolivia, pronto se van a sorprender".



Morales resaltó el avance de la lucha contra el narcotráfico, sin la injerencia de los Estados Unidos (EEUU) y recordó cómo antes las tareas de erradicación de plantíos excedentes en esa zona terminó con la vida de muchos productores.



"Para la buena imagen de nuestras federaciones, de nuestra gestión, no ingresar a los parques nacionales. Ni se imaginan cómo nos reconocen en todo el mundo, solo eso quiero decirles", resaltó Morales luego de destacar los avances del país.



Reiteró que "el origen del narcotráfico está en los países del sistema capitalista, yo no puedo entender cómo pueden envenenarse (...) Intentaron acabar la coca con compensación por erradicación, hasta al cocalero".



"No habrá cero de coca, pero tampoco va permitirse libre cultivo. Una parte lamentablemente va a la producción de droga (...) Ahora ya no escucho que el Chapare es zona roja, que aquí hay pichicateros", dijo el presidente.