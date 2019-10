Iglesia católica no puede pagar el doble aguinaldo

La iglesia católica comunicó hoy que sus obras sociales "no están en condiciones de cumplir el pago del doble aguinaldo" a sus trabajadores, tal como sucedió en gestiones anteriores. El argumento es la difícil situación económica que atraviesan.



"Con los aumentos salariales y obligaciones laborales implementadas en estos últimos años, estas obras logran subsistir con serias dificultades y no están en condiciones de cumplir el pago del doble aguinaldo", señala el comunicado leído el secretario de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Eugenio Scarpellini.



El pronunciamiento destaca la preocupación del clero por los aumentos salariales y obligaciones laborales implementadas en estos últimos años.



Los emprendimientos "en beneficio de los sectores más desfavorecidos de la población, se sustentan con grandes sacrificios y gracias al aporte solidario de hermanos y asociaciones, tanto dentro y fuera de Bolivia", explica el documento.



Scarpellini sostuvo que "ya en años anteriores hemos tenido que lamentar el cierre de algunas de estas obras de asistencia social y es previsible que otras más reduzcan significativamente sus servicios (...) dejando desprotegidas a las personas más vulnerables y necesitadas de nuestra sociedad".



La pasada gestión se reportó que la iglesia católica tiene en Bolivia unas 2.000 obras sociales que atienden a más de 60.000 personas en áreas como la salud y la educación, además de la atención a huérfanos, aunque ese número habría reducido.