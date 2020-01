Evo suspende su agenda por motivos de salud

El vicepresidente Álvaro García Linera informó este lunes que el presidente Evo Morales faltó a la entrega de obras en la región de Machacamarca, en el departamento de Oruro, por problemas de salud.

"El presidente por hacer bien su trabajo no se preocupa de la salud, no come y eso está mal. Hay que cuidarlo al presidente. Entonces, lo hemos obligado que vaya al médico y luego venga a Oruro a celebrar las fechas cívicas", dijo García Linera, según cita Urgentebo.

García Linera reveló que Morales está con problemas de la garganta desde el intenso discurso que dio ante la Asamblea Legislativa el Día del Estado Plurinacional hace dos semanas. "Está todavía con garganta cerrada, no puede gritar mucho. Desde el 22 de enero está así”, añadió García Linera.

Morales por lo general realiza extenuantes jornadas de trabajo que van desde las 05.00 hasta cerca de la media noche.

Fue internado en varias oportunidades en la clínica Los Olivos, algunas de manera sorpresiva y otras para exámenes de rutina. Pero su afectación más seria, que se conoce, fue por la afectación a una de sus rodillas, que finalmente terminó siendo operada.

El jefe de Estado entregó la mañana del lunes obras en el municipio de Challapata, departamento Oruro, sin evidenciarse ningún indicio de deterioro en su salud.