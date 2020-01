Con grafitis Mujeres Creando ataca a Maricruz

María Galindo, integrante del colectivo Mujeres Creando, este lunes se dio a la tarea de postear en su cuenta de Facebook seis grafitis -dos con mensaje repetido- en los que pone en "tela de juicio" la belleza y los proyectos de la cruceña Maricruz Ribera, ex reina de belleza y actual primera dama de La Paz.



"Maricruz no tiene amor, todo es pura ambición", "Lo que hace Maricruz es domesticación, idiotización y barbieficación, eso no es liberación", "Lo bonito es ser libre y bocona y no como Maricruz barbie con silicona" y "Maricruz hace idiotización y barbieficación no educación", son las leyendas firmadas por Mujeres Creando y han generado voces encontradas en la vidriera virtual de Facebook.,

Por ejemplo, Cintya Gutierrez Tapia escribió: "Qué pena. ... María Galindo es peor que un hombre machista... ¡ENVIDIOSA!", mientras que Roxana Padilla Cabrera anotó: "Cómo se atreven a decir que son #Mujeres_creando? ¿Qué están creando? ¿Confrontación entre mujeres? ¿Malos ejemplos para los jóvenes pintarreajando por donde sea (lo) que se les ocurra? ¿Faltas de respeto hacia la mujer con esa mala actitud que usted tiene? Dígame Sra.#Maria_Galindo ¿qué esta creando?



Sin embargo, Galindo también tiene quienes le aplauden este accionar, es el caso de Inti Waira que validó su apoyo a la activista con un "es cierto". ,

El diario EL DEBER buscó a la primera dama de La Paz para conocer sus impresiones, pero Maricruz señaló que no se referirá a este tema, que prefiere hablar de cualquier otro, pero que no tengan ninguna relación con María Galindo y Mujeres Creando.



La cruceña, casada con el alcalde de La Paz, Luis Revilla; está entregada a su proyecto de sensibilización de niñas y adolescentes sobre autoestima, derechos, toma de decisiones y evitar relaciones violentas, entre otros temas relacionados con la mujer.



Con "Yo soy mi primer amor" Maricruz pretende llegar a mujeres de todo el país, como lo ha hecho ya en La Paz y en Santa Cruz.